Як часто поливати помідори, огірки, капусту, інші овочі у спеку

Овочеві культури дуже швидко гинуть без води. Вода відіграє надзвичайно важливу роль для живлення рослин, адже вона переносить поживні речовини до різних частин рослини, до листя або плодів. Рослинам потрібна волога, щоб уникнути перегріву від сонця або занадто високої температури повітря. Розповідаємо, як правильно поливати овочеві культури у спекотне літо

Як поливати помідори

Коріння помідорів розташовані не глибоко, і тому він вимагає рясного поливу і високої вологості ґрунту. Але помідори є тією культурою, потреба у волозі якої залежить від періоду росту.

Полив помідорів у відкритому ґрунті повинен бути рясним відразу після висадки розсади на постійне місце. Потім полив слід зменшувати до поки не настане період плодоношення. Зменшення поливу необхідне, щоб уникнути надмірного росту зеленої маси, крім того, рясний полив в цей час може привести до затягування дозрівання плодів. Під час утворення плодів помідорам необхідна висока вологість ґрунту. Недостача вологи в цей період може привести до осипання квіток у зав’язі, а, значить, до зменшення врожайності. У період дозрівання плодів, надлишок вологи може привести до розтріскування плодів та їх подальшого загнивання.

Глибина, на яку промочують ґрунт в період від посадки до утворення плодів повинна становити 20-25 см, а в період визрівання врожаю - 25-30 см. Оптимальний режим поливу становить в посушливий час – 2 рази на тиждень по 10 літрів води на 1 м кв.

Краще робити поверхневий полив помідорів, дощування або обприскування з метою поливу застосовувати не рекомендується.

Коли та як поливати огірки у спеку

Ця культура є дуже вимогливою до поливу та вологості ґрунту, тому що:

Плоди огірків практично на 90% складаються з води.

Потреба у воді огірків через те, що велике листя цієї культури випаровує досить багато вологи.

Крім рясного поливу огіркам необхідна також висока вологість повітря.

При вирощуванні огірків головне забезпечити правильний і достатній режим поливу – починаючи з висадки розсади в ґрунт і закінчуючи визріванням плодів. Але є і обмеження в поливі огірків, вони не повинні перебувати весь час у воді.

У жаркий і посушливий період слід проводити полив, що освіжає. Поливати огірки можна щодня або через день поки не понизиться температура повітря та не закінчиться спека. Поливати у спеку потрібно з розрахунку 5-7 літрів на 1 м кв.

Як поливати білокачанну капусту

До поливу цієї культури слід підійти відповідально, оскільки вона дуже вимоглива до вологи. При недостатньому поливі капуста погано розвивається, утворюється мала кількість листя, качани або дрібні, або зовсім не утворюються. Однак перелив культури не дуже добре позначається на рості та формуванні врожаю капусти.

Поливати капусту потрібно ввечері або вранці в викопані лунки навколо рослин. Після підсипання землі тут обов’язково проводиться розпушування. Найбільша інтенсивність поливу припадає на стадію активного наростання листя і формування качанів. У такому разі за один полив під одну рослину потрібно вилити приблизно 10 л води 1 м2, а під час посухи – до 40-50 л.



Як поливати перець

Перець також належить до вибагливих до вологи культур. Коренева система цієї культури є горизонтально розгалуженою, і при низькій вологості ґрунту ріст рослини сповільнюється, рослина може скинути бутони та зав’язі плодів. Якщо і надалі рослина відчуватиме нестачу води, постраждає якість та кількість врожаю, плоди будуть дрібні та деформовані, визрівання затягнеться і може утворитися верхова гниль.

Після пересадки розсади в ґрунт перець поливають помірно, в іншому випадку рослина може захворіти на грибкові хвороби або гниллю. Найкраще поливати перець невеликими порціями, у міру підсихання ґрунту. У період зав’язування плодів слід використовувати більшу кількість води. Норма поливу для цієї культури може коливатися від 15 до 30 літрів води на 1 м кв.

Як поливати баклажани

Баклажан вимогливий до вологи так само як і перець, але якщо земля холодна і постійно вогка, баклажани розвиваються погано. У період приживлюваності розсади у відкритому ґрунті, якщо погода тепла, цій культурі необхідні помірний полив, а якщо сира та похмура, ще й холодний вітер полив краще взагалі не проводити.

В такий час потрібно стежити, щоб ґрунт був помірно вологим. Багато поливати потрібно у період зав’язування плодів і подальшого їх визрівання, бо через посуху можуть опасти бутони, квітки та плоди.

Ідеальним для баклажанів є крапельне зрошення, через те, що в цьому випадку рослина поливається в місцях основного росту коренів. Поливні норми схожі з нормами поливу для перцю: від 15 до 30 літрів води на 1 м кв., при глибині промокання ґрунту на 25-30 см.

Як поливати цибулю

На відміну, наприклад, від огірків, перцю, баклажанів, цибуля не потребує великої кількості води. Коренева система цибулі розташована дуже компактно і її потреби у волозі е однакові в різні періоди росту.

Волога у ґрунті важлива для цибулі ув перші 14-18 днів після посіву і далі протягом 14-18 днів після появи сходів, коли відбувається інтенсивне утворення листя, ріст і формування кореневої системи. Найбільше вологи цибуля потребує у період росту листя і цибулин. Надмірна кількість вологи буде затримувати визрівання цибулин і скоротить терміни зберігання готового врожаю.

Протягом травня й червня цибулю поливають один раз в 7-8 днів, з розрахунку 5-10 літрів води на 1 м кв. Першу половину липня поливають рідше, вже один раз у два тижні по 5-10 літрів води на 1 м кв. А в другій половині липня, коли формується цибуля, полив можна залишити мінімальним або припинити зовсім.

Полив моркви та буряка

На початку росту моркву і буряк поливають один раз на 2 тижні. В період формування коренеплодів їх поливають раз на тиждень, а в посушливому і жаркому районі та під час спеки поливати моркву і буряк можна два-три рази на тиждень. За 2 тижні до збору врожаю полив припиняють. Норма поливу від 15 до 30 літрів води на 1 м², глибина промокання ґрунту не менше 30 см.

Як поливають редис

Редис вимагає частого та регулярного поливу, в іншому випадку коренеплоди редису будуть жорсткими та гіркими на смак. Полив проводять кожні 2-3 дні, а в суху і жарку погоду - щодня. Норма поливу може становити від 10 до 15 літрів води на 1 м кв., глибина промокання ґрунту не менше 20 см.

Як часто поливати кабачки та гарбузи

Ці культури не потребують частого поливу. Для них буде достатнім полив 1-2 рази в місяць. Полив повинен бути дуже інтенсивним - по 2 кущі відра на кущ. Після того, як рослину підгортають, декілька тижнів її краще не поливати. В суху та жарку погоду кабачки та гарбузи можна поливати дещо частіше - кожны 3 дні.

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