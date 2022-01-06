Як часто потрібно проходити повне діагностичне обстеження: план на 2022 рік, щоб бути здоровим

Як часто потрібно проходити повне діагностичне обстеження: план на 2022 рік, щоб бути здоровим

Якщо ви давно хочете виявити слабкі місця свого організму, пройти повне обстеження і почати правильно харчуватися – новий рік прекрасна можливість змінити своє життя на краще. Щоб отримати позитивний результат, потрібно скласти план на цілий рік і слідувати йому. Що таке чек-ап організму та які обстеження потрібно обов’язково пройти задля свого здоров’я – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Варто зазначити, що занедбані стани та хронічні хвороби завжди потребують більш важкого і тривалого лікування. Тому варто виробити в собі правильну звичку та регулярно проходити профілактичні обстеження у лікарів – чек-апи організму. В Центрі громадського здоров’я МОЗ розповіли, як це зробити.

Чек-ап організму: що це і коли варто проходити повне діагностичне обстеження в 2022

Медичний огляд (чек-ап від англійського слова “Check-Up”) – рання діагностика різноманітних захворювань, в яку входять дослідження та здача аналізів. Тобто за один день ви зможете зрозуміти, чи все з вашим здоров’ям гаразд та отримати професійні рекомендації лікарів щодо покращення стану.

Навіть якщо ви почуваєте себе добре і у вас нічого не болить, проходити профогляди потрібно щорічно. Варто записатися до свого сімейного лікаря, який порекомендує, у яких саме спеціалістів вам краще пройти чек-ап.

Чек-ап організму: список найважливіших профоглядів

Чек-ап організму / Pexels

Важливо: правильний діагноз може поставити лише спеціаліст! Не займайтеся самолікуванням, адже це може призвести до погіршення стану здоров’я.

Під час огляду у сімейного лікаря обов’язково запитайте, чи немає у вас факторів ризику розвитку різних неінфекційних хвороб, адже можливо, вам потрібні додаткові чек-апи організму.

Найнебезпечнішими захворюваннями, які можна виявити під час профілактичного обстеження, в середньому є:

цукровий діабет – якщо вам вже є 45 років варто щорічно проходити чек-ап організму на це захворювання;

– якщо вам вже є 45 років варто щорічно проходити чек-ап організму на це захворювання; гіпертонія , або артеріальна гіпертензія, та інші захворювання серцево-судинної системи – чоловікам чек-ап потрібен після 40 років, а жінкам після 50 років, обстеження проводяться кожні 2 роки;

, або артеріальна гіпертензія, та інші захворювання серцево-судинної системи – чоловікам чек-ап потрібен після 40 років, а жінкам після 50 років, обстеження проводяться кожні 2 роки; туберкульоз – щороку потрібно проходити скринінгові анкетування;

– щороку потрібно проходити скринінгові анкетування; ВІЛ – щороку рекомендується проводити швидкий тест на виявлення антитіл до ВІЛ;

– щороку рекомендується проводити швидкий тест на виявлення антитіл до ВІЛ; пухлина товстого кишківника , або колоректальний рак – щороку чек-ап організму проходять люди з високим фактором ризику, а раз на 2 роки жінки та чоловіки після 50 років;

, або колоректальний рак – щороку чек-ап організму проходять люди з високим фактором ризику, а раз на 2 роки жінки та чоловіки після 50 років; рак молочної залози – мамографію варто проходити кожні 2 роки жінкам в віці 40+;

– мамографію варто проходити кожні 2 роки жінкам в віці 40+; гінекологічне обстеження для запобігання онкологічних захворювань – якщо жінка живе статевим життям, то чек-ап проводиться щороку з 15 років;

для запобігання онкологічних захворювань – якщо жінка живе статевим життям, то чек-ап проводиться щороку з 15 років; рак передміхурової залози – щорічно з високим ризиком розвитку цієї хвороби чек-ап організму проводиться чоловіками після 40, з середнім ризиком розвитку – після 45, якщо ризик розвитку хвороби низький щорічні чек-апи можна починати після 50 років.

Не забувайте раз на 2 роки проходити обстеження у стоматолога, щоб запобігти розвитку карієсу зубів та провести професійне чищення. Також в МОЗ наголошують, що сімейний лікар допоможе визначитися з правильним харчуванням, підбере фізичні навантаження та підкаже, що робити, щоб кинути курити.