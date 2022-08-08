Як часто потрібно змінювати губку для миття посуду - поради фахівців

Щодня господині використовують губки для миття посуду. Однак, ці кухонні помічники часто є місцем, де скупчуються бактерії. Як часто потрібно змінювати губку для миття посуду - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як пише Sante Plusmag губки для миття посуду потрібно змінювати регулярно, щоб в їжу не потрапляли шкідливі для здоров'я бактерії.

Коли ми часто викоритовуємо губку для миття посуду, в ній поступово накопичується бруд та бактерії. Вони можуть пошкодити поверхні, які губка повинна очищати.

Якщо ви помітили, що губка почала погано пахнути або змінила колір - це означає, що її потрібно змінити або очистити. Останнє зробити дуже просто. Потрібно помістити її в кошик для столових приборів в посудомийній машині або покласти в барабан пральної машини (в спеціальному сітчатому мішечку) і запустити техніку в температурному режимі до 60 градусів.

Також губку для миття посуду можна очистити за допомогою іншого способу. Спочатку помістіть її у ємність з мильною водою, а потім на 2 хвилини поставте в мікрохвильову піч.

Як часто змінювати губку для миття посуду

Користуєтесь губкою для миття посуду щодня? Фахівці радять змінювати її не рідше одного раза на два тижні. Однак, якщо ви миєте нею різні поверхні, наприклад, раковину в кухні, тоді можете залишати її на довше. Приблизно до 2 місяців. Однак це лише за умови, якщо ви її будете регулярно дезинфікувати та очищати будь-яким способом, які було зазначено вище.

При перших ознаках пошкодження експерти радять ткож позбутися старої губки для миття і взяти нову.

Чи можна зробити так, щоб губка для миття посуду служила довше

Так, але потрібно знати, як правильно діяти. Насамперед, кожного разу після використання її потрібно якомога сильніше віджимати. Зайва волога стане осередком розвитку бактерій. Також не варто класти її в ємність з водою.

Щоб губка не мала неприємного запаху, потрібно давати їй повністю висохнути.