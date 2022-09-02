Як часто слід змінювати зубну щітку: відповідь лікарів

Всі ми знаємо, що користуватися зубною щіткою довгий час не можна. А все тому, що на ній залишається зубний наліт. Як часто слід змінювати зубну щітку - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як розповідають експерти з видання Express, зубну щітку потрібно міняти не рідше, ніж раз на три місяці.

Що таке зубний наліт? Це своєрідна плівка з бактерій, яка залишається на зубах після їжі та напоїв. Ці бактерії починають виробляти кислоту. Вона і викликає карієс. Про це часто попереджають стоматологи своїх пацієнтів. Завдяки чищенню зубів наліт можна видалити, що покращує гігієну порожнини рота.

Однак, якщо нерегулярно змінювати зубну щітку, зубний наліт однаково буде накопичуватися на зубах.

Чому зубну щітку треба змінювати часто

2013 року було проведено дослідження, в ході якого вчені перевіряли ефективність зубних щіток. Результати показали, що після трьох місяців використання зубна щітка вже не може впоратися з видаленням нальоту.

З часом щетинки починають зношуватися, а тому вони більше не здатні очищати ділянки, де потрібна жорстка щетина.

Як свідчить дослідження, зношування починається приблизно на 40-й день використання зубної щітки. Щойно це відбувається, зубний наліт накопичується та стає причиною запалення ясен.

Варто звернути увагу, що проблеми з яснами можуть викликати досить серйозні захворювання - деменцію та серцеві інфекції.

У людей, які понад 40 днів не змінювали зубну щітку, виникало значне накопичення зубного нальоту.

Як часто потрібно змінювати зубну щітку

Багато людей продовжують користуватися старими зубними щітками, хоча й розуміють, що їх потрібно час від часу змінювати.

Компанія Carisbrook Dental (Манчестер) провела опитування, яке показало, що жінки зазвичай змінюють зубні щітки раз на 92 дні, а ось чоловіки продовжують користуватися старими до 185 днів.

Лікарі продовжують нагадувати, що зубну щітку треба змінювати раз на три-чотири місяці. Це ж стосується і насадки для електричної зубної щітки.