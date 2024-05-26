Як часто та як правильно поливати полуницю: правильний догляд за кущами для гарного врожаю

Коли та як поливати полуницю для кращого врожаю. Чи можна поливати під час цвітіння, читайте в матеріалі ТСН.ua

Завдяки своїм солодким ягідкам та витонченому аромату полуниця є однією з найулюбленіших ягідних культур. Вирощування полуниці власного виробництва в саду або на грядках - є не лише вигідною справою, алей справою, що приносить задоволення. Однак, для отримання багатого та якісного врожаю полуниці потрібно правильно доглядати за нею, а один з головних аспектів догляду - це полив.

Чому полив полуниці важливий

Полив полуниці є однією з найважливіших складових догляду за цією культурою. Вода є основним елементом, необхідним для функціонування рослин, і полуниця не є винятком. Правильний полив забезпечує полуницю вологою, яка своєю чергою доставляє поживні речовини для кореневої системи полуниці, таким чином, сприяючи її здоров'ю та росту. Належний рівень вологості ґрунту має велике значення для процесу формування та дозрівання ягід.

Без достатнього поливу підживлення рослин також буде неефективним. Мінеральні складові краще вбираються коренями у вологому середовищі.

Як часто поливати полуницю

Для досягнення оптимальних результатів вирощування полуниці, важливо дотримуватися регулярного поливу. Оптимальна частота поливу залежить від кількох факторів, таких як кліматичні умови, тип ґрунту та стадія росту рослини.

Для суглинків потрібно більше води, ніж для піщаних ґрунтів. Щоб покращити доступ кисню до коренів, після кожного поливу ґрунт бажано спушити, бур'яни виполоти.

Мінімальна норма регулярного поливу полуниці - 10-літрове відро води на 1 квадратний метр площі. Це мінімум, що дозволить забезпечити достатню кількість вологи для коренів полуниці та уникнути пересихання ґрунту.

Як поливати полуницю залежно від стадії росту

Період після висадки

Після висадки полуниці на грядку або у контейнери, перший період поливу має на меті укоренити рослину.

Протягом двох тижнів з моменту посадки потрібно виливати півлітра води під кожен кущ декілька разів на день. Далі потрібно зволожувати ґрунт з розрахунку 10-12 л води на м2. Потім частота поливу скорочується до 1-2 разів на тиждень в залежності від погодних умов.

До початку бутонізації можна використовувати розприскувачі. Такий метод поливу очистить листків від пилу і бруду, що покращить розвиток. Але використання такого поливу на більш пізній стадії розвитку може змивати пилок з тичинок, тому його краще в цей період не застосовувати.

Полив під час цвітіння та дозрівання полуниці

Особлива увага до поливу потрібна під час періоду цвітіння та збирання ягід. У цей час полуниця потребує більше вологи для належного формування та дозрівання ягід

Період цвітіння вважається найважливішим етапом, якщо вологи буде замало, про великий урожай ягід можна забути. В середньому на кожен м2 потрібно 20-25 л води. Поливати під час цвітіння таким чином можна один раз на тиждень.

В червні, коли дозрівають ягоди, температура повітря та ґрунту підвищуються, збільшуючи потребу рослини в волозі. Під час плодоношення на метр квадратний потрібно виливати не менше 25 л води. Потрібно збільшити частота поливу, як мінімум 2-3 рази в тиждень, а за потреби поливати можна через день. Важливо стежити, щоб вода не попадала на ягоди, адже це загрожує гниття плодів. Найкраще поливати в цей час крапельно.

Як поливати полуницю

Оптимальна температура води для поливу

Окрім частоти поливу, температура води, яку ви використовуєте для поливу, також має значення. Найкраще поливати полуницю теплою водою, що нагріта протягом дня. Холодна вода може призвести до стресу для рослини та несприятливо вплинути на її ріст та розвиток. Тепла вода стимулює гормони росту, а від холодної води може з’явитися гнильні інфекції, послабшає коріння.

Поради як поливати полуницю

Крім частоти та температури поливу, є ще деякі інші аспекти, які варто враховувати:

Замульчування грядок допомагає утримувати вологу в ґрунті та запобігає його у посуху. Замульчування також допомагає запобігти росту бур'янів та знижує ризик пошкодження ягід при контакті з ґрунтом.

Під час палючого сонця та дощування рекомендується використовувати плівку для захисту полуниці. Вона допомагає утримати оптимальний рівень вологості та захищає рослини від шкідливих впливів навколишнього середовища.

Використання систем крапельного поливу є ефективним способом зволоження полуниці, оскільки дозволяє подавати воду безпосередньо до кореневої зони рослини. Це економить воду та забезпечує рівномірне зволоження ґрунту.

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