"Як чоловік водить авто, так і займається сексом": Арестович розповів про свої навики кермування

Арестович не відкидає, що навики кермування впливають на майстерність у ліжку і запевняє, що водить машину "скромно".

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович згоден з думкою, що як чоловік водить машину, так і займається сексом.

Таке запитання йому поставила Валерія Коломієць на своєму Youtube-каналі.

Арестович розповів, що сам водить авто "скромно, у правому ряду, дотримуючись усіх правил дорожнього руху і не більше 40 км/год".

На наступне питання блогерки: "Олексію, ви п**дабол?", Арестович відповів "так".

Раніше Олексій Арестович припустив, чому користується популярністю серед жінок.

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