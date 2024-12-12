Як чоловікові не потрапити у розшук – у ТЦК пояснили

У ТЦК розповіли, у якому разі ухилянта оголошують у розшук.

Якщо людина отримала повістку особисто і через три дні не з'явилася, можна подати її в розшук.

Про це заявив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Суспільному".

Проте, якщо військовозобов'язаний потрапив в лікарню через хворобу або інші непередбачені факти, які можна підтвердити документами і є підтвердження, розшук не оголошується, і відтерміновується.

"Якщо повідомлення надіслане через пошту, то також є три дні. Людина повинна отримати повідомлення, і лише тоді починається відлік терміну для виконання обов’язку. Важливо, що вона повинна особисто отримати повістку, а не хтось інший. Якщо тільки не йдеться про законного представника", – пояснив Сергій Монукало.

За його словами, після отримання повістки, якщо протягом трьох діб військовозобов'язаний не з'явився, на четвертий день можна ініціювати розшук.

Раніше Сергій Монукало розповів, у якому разі повістка без підпису начальника ТЦК вважається чинною. Також він пояснив, хто з мобілізованих найчастіше потрапляє до штурмових підрозділів.

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