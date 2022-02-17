Як дистанційно отримати сертифікат про одужання від COVID-19: покрокова інструкція

Як дистанційно отримати сертифікат про одужання від COVID-19: покрокова інструкція

Сертифікат буде дійсний 105 діб.

Щоб сформувати сертифікат про одужання від COVID-19 – не обов’язково йти до лікаря в медзаклад.

З лікарем можна звʼязуватись дистанційно, пояснили у медичній системі Helsi.

Тож, для того, щоб отримати сертифікат про одужання від COVID-19 без візиту до лікаря потрібно:

запланувати відеоприйом через додаток Helsi або у телефонному режимі чи у будь-якому зручному для вас та лікаря месенджері;

лікар заповнить прийом про хворобу та додасть до вашого діагнозу ковід-аналізи;

на 15-й день від моменту, коли лікар вніс в систему діагноз COVID-19, у вас сформується сертифікат про одужання в Дії з QR-кодом;

сертифікат буде дійсний 105 діб.

Нагадаємо:

В Україні від 2021 року діє електронний лікарняний. МОЗ оприлюднив покрокову інструкцію, як скористатися послугою та отримати е-лікарняний телефоном, якщо ви захворіли на COVID-19 або грип.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Найважливіше про коронавірус: ЄС поступово знімає обмеження на в'їзд для українців

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