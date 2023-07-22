Як діяти коли вас затримують представники ТЦК: адвокат дав низку порад

Якщо ви прибуваєте до ТЦК і вам наказують пройти військово-лікарську комісію, ви маєте право від цього відмовитися, зазначає адвокат.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, як діяти коли вас затримують представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

На своєму YouTube-каналі Ростислав Кравець дав низку порад.

"В більшості випадків останнім часом присутні представники поліції. Якщо ви бачите працівника поліції, ви можете його покликати і попросити його обов’язково включити нагрудну камеру. Далі ви повинні повідомити, що ви не ухиляєтеся від виконання військового обов’язку, від військового обліку, від безпосередньо проходження ВЛК (військово-лікарської комісії), від з’явлення в ТЦК для уточнення даних. Якщо нема можливості, можете включити свій телефон, обов’язково щоб цей запис був. Теж саме повідомте працівникам ТЦК. Далі публічно повідомте працівникам ТЦК, що ви обов’язково з'явитеся у ТЦК після роботи, своїх особистих справ, не зразу, не сьогодні, тому що сьогодні ви зайняті", - радить адвокат.

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Що стосується осіб, у яких є відстрочка від мобілізації, Кравець радить з собою мати відповідні документи та обов'язково про це публічно повідомити.

"У разі, якщо вони вас не слухають, силою запихають в якийсь автобус, також публічно повідомте, що ви не бажаєте разом їхати з ними, ви не замовляли у Національної поліції доправлення вас до ТЦК", - додає він.

Які у вас права під час адміністративного затримання

Представники ТЦК і СП повинні повідомити ваші права, викликати адвоката та скласти відповідний протокол.

Адвокат зазначає, що затримувати вас можуть не більше ніж на три години.

"Ви також повинні у них з’ясувати, чи вас затримують, чи вам пред’являють якусь підозру, чи ви скоїли якісь злочин… Обов’язково це фільмуйте. У разі, якщо не реагують, силою вас запихають в автомобіль, якщо ви прибуваєте до ТЦК отак, не раджу чинити спротив", - наголошує він.

Якщо ви прибуваєте до ТЦК і вам наказують пройти ВЛК, ви маєте право від цього відмовитися. "Вимагайте викликати поліцію, адвоката, представників ДБР для фіксування злочину – викрадення людини саме представниками ТЦК", - радить адвокат.

Кравець додає, що ви також можете повідомити військову службу правопорядку щодо порушень, які здійснюють представники ТЦК.

"Ви маєте право нічого не проходити, нічого не підписувати, поки не прийде представник поліції, ДБР, ВСП, зафіксує відповідно ці порушення при свідках. Я думаю, що до цього не дійде – вас просто відпустять до дому", - резюмував адвокат.

Раніше адвокат Ростислав Кравець пояснив, як потрібно поводитись, коли до вас додому прийшли поліцейські, або вас десь затримують і намагаються доправити до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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