Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок вибуху: основні правила

Ракетні обстріли можуть спричинити обвал будівлі. Тож, МВС підготувало кілька правил.

У випадку руйнування будівлі, в якій ви перебуваєте, варто спробувати залишити її якнайшвидше. Однак, якщо зробити це неможливо - дотримуйтесь певних правил, про які розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.

Основні правила:

якнайшвидше залиште будівлю, але не користуйтеся ліфтом. За можливості попередьте інших про небезпеку обвалу. Зберігайте спокій та не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якомога далі.

якщо будівлю залишити неможливо: тримайтеся подалі від вікон та балкону. За можливості перекрийте воду, газ та знеструмте приміщення; розмістіться у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під столом.

якщо ви опинилися під завалами: кличте на допомогу, намагайтеся вивільнити руки та ноги. За можливості телефонуйте 101. Можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги за можливості стукайте по трубах чи батареях.

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