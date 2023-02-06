Землетруси в Україні: як діяти під час підземних поштовхів, основні правила та рекомендації

Землетруси в Україні, поради, що робити, якщо почався землетрус, знайдете в матеріалі ТСН.ua

Землетруси в Україні

Землетруси – це підземні поштовхи та коливання земної поверхні, що виникають внаслідок раптових зміщень і розривів у земній корі або верхній частині мантії Землі, які передаються на великі відстані у вигляді пружних коливань. Кожного року в середньому відбувається близько 58 тис. землетрусів у світі. Але досі не можуть точно визначити, де і коли станеться черговий підземний поштовх.

Найпотужніші землетруси, які відчули в Україні, були у 1977, 1981 роках., з магнітудою 7 балів і більше. А найпотужнішим вважається землетрус, що стався 4 березня 1977 року, який тривав менше ніж хвилину. Підземні поштовхи тоді відчували не лише в Україні, а й на великій території Східно-Європейської рівнини. В епіцентрі, в Румунії його інтенсивність сягала 8-9 балів.

За офіційними даними, в Румунії число жертв налічувало півтори тисячі осіб, були зруйновані десятки будинків. Руйнування були та в сусідній Болгарії. В Україні обійшлося без жертв, жителі окремих регіонів відчули коливання, коли рухалися меблі, люстри, посуд, інше.

На території Кримського півострова зафіксовано понад 30 землетрусів, катастрофічний землетрус 1927 року мав інтенсивність 8 балів.

У Києві землетруси були зафіксовані у 1940, 1977, 1986, 1990, 2004 роках. Сила останніх землетрусів не перевищувала 5 балів. На думку фахівців, максимальна можлива сила землетрусу у Києві становить 5.5…6 балів.

27 жовтня 2004 року був землетрус у чотири бали, попередній 30 травня 1990 року – у 5 балів.

Стара забудова Києва проводилась з розрахунком на 5 балів, тому поштовхи у 5 балів вважалися безпечними, Київ не входив до сейсмічно небезпечної зони.

Зараз ці норми переглянули через будівництво будинків вищих за 25 поверхів. Такі будинки, вважаються небезпечними об'єктами, тому в них закладається великий запас стійкості. Шестибальні поштовхи вони безумовно витримають, але можуть з'явитися тріщини в перегородках.

Таким чином, поштовхи у 6 балів для Києва є допустимим ризиком. Але за такого землетрусу можуть постраждати сталінки та хрущовки, при побудові яких застосовувався коефіцієнт у 5 балів.

Для розуміння при землетрусі у 12- балів (максимальна кількість) змінюється ландшафт, розташування великих озер та річок, структура рельєфу.

Попередити землетрус неможливо, але у випадку оповіщення про загрозу землетрусу чи появи його ознак слід діяти швидко, та без паніки.

Землетрус у Туреччині та Сирії 6 лютого 2023 року

Рекомендації. як діяти під час землетрусів

Якщо про землетрус попередили завчасно, перш ніж залишити квартиру, необхідно вимкнути нагрівальні пристрої та газ, якщо топилася піч – загасити її. Взяти необхідні речі, запас харчових продуктів, медикаменти, документи та вийти на вулицю. На вулиці слід якомога швидше відійти від будівель і споруд у напрямку площ, широких вулиць, скверів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок.

перш ніж залишити квартиру, необхідно вимкнути нагрівальні пристрої та газ, якщо топилася піч – загасити її. Взяти необхідні речі, запас харчових продуктів, медикаменти, документи та вийти на вулицю. На вулиці слід якомога швидше відійти від будівель і споруд у напрямку площ, широких вулиць, скверів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок. Землетруси викликають у людей стресові стани, аж до розладів психіки.Слідом за гострою руховою реакцією часто настає депресивний стан із загальною руховою загальмованістю. Як свідчить досвід, велика частина отриманих травм серед населення пояснюється несвідомими діями потерпілих, обумовленими панічним станом і страхом. Тому дуже важливо змусити себе зберігати спокій і не робити нічого, що може дезорганізувати оточення.

і не робити нічого, що може дезорганізувати оточення. Якщо ви перебуваєте в приміщенні, перейдіть у безпечне місце. Заховайтесь, якщо можливо, під письмовий або обідній стіл. Станьте в отворі внутрішніх дверей або в кутку кімнати. Захищайтеся від уламків або важких меблів. Стійте далі від вікон та важких предметів, які можуть перекинутися або зрушити з місця.

перейдіть у безпечне місце. Заховайтесь, якщо можливо, під письмовий або обідній стіл. Станьте в отворі внутрішніх дверей або в кутку кімнати. Захищайтеся від уламків або важких меблів. Стійте далі від вікон та важких предметів, які можуть перекинутися або зрушити з місця. Не вибігайте із будівлі. Уламки, що падають поряд з будівлею, становлять найбільшу небезпеку. Краще шукати порятунку там, де ви перебуваєте, дочекатися кінця землетрусу і потім спокійно залишити приміщення, якщо це необхідно.

Уламки, що падають поряд з будівлею, становлять найбільшу небезпеку. Краще шукати порятунку там, де ви перебуваєте, дочекатися кінця землетрусу і потім спокійно залишити приміщення, якщо це необхідно. Якщо ви знаходитесь у високій будівлі, не кидайтеся до сходів або ліфтів. Виходи, швидше за все, будуть забиті натовпом, а ліфти здебільшого припиняють роботу. Шукайте порятунок там, де ви знаходитесь.

не кидайтеся до сходів або ліфтів. Виходи, швидше за все, будуть забиті натовпом, а ліфти здебільшого припиняють роботу. Шукайте порятунок там, де ви знаходитесь. Не лякайтеся, якщо вимикають електрику або почнуть дзвонити сигнали тривоги ліфтів, протипожежних установок або охоронних систем, будьте готові почути дзвін посуду, що б'ється, тріск стін, гуркіт предметів, що падають.

тривоги ліфтів, протипожежних установок або охоронних систем, будьте готові почути дзвін посуду, що б'ється, тріск стін, гуркіт предметів, що падають. Якщо ви знаходитесь в цегляному будинку або в іншій небезпечній споруді, і розумієте, що краще залишити приміщення, ніж знаходитися всередині, вибігайте швидко, але обережно, уберігаючись від цегли, що падає,обірваних проводів та інших джерел небезпеки.

і розумієте, що краще залишити приміщення, ніж знаходитися всередині, вибігайте швидко, але обережно, уберігаючись від цегли, що падає,обірваних проводів та інших джерел небезпеки. Якщо ви п роходите поряд з високою будівлею, станьте у дверний отвір , щоб уберегтися від уламків, що падають.

, щоб уберегтися від уламків, що падають. Якщо ви перебуваєте поза приміщенням, постарайтеся вийти на відкритий простір, віддалившись від будівель та ліній електропередач.

постарайтеся вийти на відкритий простір, віддалившись від будівель та ліній електропередач. Якщо ви їдете в автомобілі , спокійно зупиніться по можливості далеко від високих будівель, шляхопроводів та мостів. Залишайтеся в машині до припинення лиха

, спокійно зупиніться по можливості далеко від високих будівель, шляхопроводів та мостів. Залишайтеся в машині до припинення лиха Не дивуйтеся, якщо ви відчуєте нові поштовхи. Після першого сильного поштовху може настати тимчасове затишшя, а потім новий поштовх.Вони можуть відбуватися протягом кількох хвилин, кількох годин чи навіть кількох днів.

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