Як діяти вакцинованим від коронавірусу українцям, у разі контакту з хворим на COVID-19: пояснення МОЗ

Як діяти вакцинованим від коронавірусу українцям, у разі контакту з хворим на COVID-19: пояснення МОЗ

Вакцинованим українцям скасують самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19.

В Україні вакцинованим від коронавірусу можуть скасувати обов'язкову самоізоляції після контакту із зараженим коронавірусом.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю з медичною експерткою ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

Кузін наголосив, що у разі появи симптомів після контакту з хворим на коронавірус навіть повністю вакциновані мають неодмінно пройти тестування.

"Зараз у нас відбувається оновлення наказу про порядок епідеміологічного нагляду за коронавірусною хворобою і відповідно, люди, які отримали два щеплення, не будуть потребувати самоізоляції. Але у випадку появи симптомів, вони мають обов'язково пройти тестування або методом антигену або ПЛР-тесту", - сказав Кузін.

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