Як діяти, якщо окупанти у вашому місті — пояснення Міноборони

Як діяти, якщо окупанти у вашому місті — пояснення Міноборони

А в Держприкордонслужбі нагадали, як робити "коктейлі Молотова", якими можна знешкодити техніку противника.

Міністерство оборони закликає кожного українця чинити опір російському окупантам.

Міноборони закликає громадян блокувати російську техніку на вулицях міст власними силами, записувати на відео переміщення ворожої армії і поширювати їх у соцмережах.

"Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі", - йдеться в повідомленні.

Також Міноборони попереджає, що не варто наближатися до місць, де проти росіян ведуть бої українські військові, "щоб не перешкоджати їм робити свою роботу".

А в Держприкордонслужбі нагадали, як робити "коктейлі Молотова", якими можна знешкодити техніку противника.