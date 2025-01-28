Як діяти, якщо повістка надійшла не за фактичним місцем проживання

Військовозобов’язаним українцям важливо стати на облік за фактичним місцем проживання, щоб уникнути проблем із повістками.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян порталу "Юристи.UA".

Повістка може надійти за адресою реєстрації, навіть якщо громадянин проживає в іншому населеному пункті. Адвокат Юрій Айвазян зазначає, що в такому випадку неможливо пройти військово-лікарську комісію за місцем фактичного проживання.

"Ви повинні з'явитися за повісткою до того ТЦК, який надіслав вам її", — розповів він.

За його словами, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому, громадянин повинен стати на облік у ТЦК за місцем фактичного проживання. Однак, навіть якщо повістка надійшла на адресу реєстрації, йому все одно потрібно звернутися до відповідного ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні є законні підстави, за яких громадянин може не з'явитися до ТЦК після отримання повістки, зокрема через хворобу або інші поважні причини.

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