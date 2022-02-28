Як діяти, якщо людина непритомна, має кровотечу, отримала перелом або травму шиї: перша допомога

В умовах воєнного стану дуже важливо знати, як правильно проводити першу домедичну допомогу при переломах, травмах шиї, коли людина непритомна. ТСН.ua розповідає, які є основні ознаки цих станів і як потрібно діяти.
Ознаки перелому
Існують абсолютні і відносні ознаки перелому.
Абсолютними ознаками перелому є:
- протиприродне яскраво виражене положення кістки;
- на лінії пошкодження кістка відрізняється рухливістю;
- при русі з’являється своєрідний хрускіт (крепітація);
- наявність відкритої рани, з якої виділяється уламок кістки;
- довжина кістки змінена;
- в шкірних покривах втрачається чутливість (розрив нервових стовбурів).
Всі ці ознаки точно вказують на наявність у потерпілого перелому.
Також є відносні ознаки, які можуть з’являтися як при переломах, так і при сильному забитті:
- на місці пошкодження з’являється сильний біль, особливо, коли травмована кінцівка рухається;
- протягом короткого часу (15 хвилин-2 години) з’являється набряк;
- з’являються гематоми;
- пошкоджена кінцівка не рухається повністю або її рухливість значно зменшується.
Як діяти при переломі (інфографіка)
Ознаки травми шиї (перелому шийних хребців)
Основні ознаки травми шиї:
- поява сильного болю в районі шийного відділу хребців;
- втрата чи посилення чутливості в області шиї;
- поява паралічу верхніх чи нижніх кінцівок, або два варіанта відразу;
- набряклість в місці пошкодження;
- поява гематом в місці пошкодження;
- судоми.
Як діяти при травмуванні шиї (інфографіка)
Клінічні прояви (ознаки) непритомності
Непритомність зазвичай триває кілька секунд. Основними її симптомами є:
- потемніння в очах;
- обличчя починає сильно бліднути;
- поява холодного поту на лобі;
- ціаноз губ (посиніння).