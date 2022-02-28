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Як діяти, якщо людина непритомна, має кровотечу, отримала перелом або травму шиї: перша допомога

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Як діяти, якщо людина непритомна, має кровотечу, отримала перелом або травму шиї: перша допомога

Перша допомога: при переломі, травмі шиї, кровотечі, коли людина непритомна / https://www.instructables.com/

В умовах воєнного стану дуже важливо знати, як правильно проводити першу домедичну допомогу при переломах, травмах шиї, коли людина непритомна. ТСН.ua розповідає, які є основні ознаки цих станів і як потрібно діяти.

Ознаки перелому

Існують абсолютні і відносні ознаки перелому.

Абсолютними ознаками перелому є:

  • протиприродне яскраво виражене положення кістки;
  • на лінії пошкодження кістка відрізняється рухливістю;
  • при русі з’являється своєрідний хрускіт (крепітація);
  • наявність відкритої рани, з якої виділяється уламок кістки;
  • довжина кістки змінена;
  • в шкірних покривах втрачається чутливість (розрив нервових стовбурів).

Всі ці ознаки точно вказують на наявність у потерпілого перелому.

Також є відносні ознаки, які можуть з’являтися як при переломах, так і при сильному забитті:

  • на місці пошкодження з’являється сильний біль, особливо, коли травмована кінцівка рухається;
  • протягом короткого часу (15 хвилин-2 години) з’являється набряк;
  • з’являються гематоми;
  • пошкоджена кінцівка не рухається повністю або її рухливість значно зменшується.

Як діяти при переломі (інфографіка)

Що робити при переломі? / ©
Що робити при переломі?

Ознаки травми шиї (перелому шийних хребців)

Основні ознаки травми шиї:

  • поява сильного болю в районі шийного відділу хребців;
  • втрата чи посилення чутливості в області шиї;
  • поява паралічу верхніх чи нижніх кінцівок, або два варіанта відразу;
  • набряклість в місці пошкодження;
  • поява гематом в місці пошкодження;
  • судоми.

Як діяти при травмуванні шиї (інфографіка)

Що робити при травмі шиї? / ©
Що робити при травмі шиї?

Клінічні прояви (ознаки) непритомності

Непритомність зазвичай триває кілька секунд. Основними її симптомами є:

  • потемніння в очах;
  • обличчя починає сильно бліднути;
  • поява холодного поту на лобі;
  • ціаноз губ (посиніння).

Як діяти, якщо людина непритомна

Що робити, коли людина непритомна? / ©
Що робити, коли людина непритомна?

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