Перша допомога: при переломі, травмі шиї, кровотечі, коли людина непритомна / https://www.instructables.com/

Як діяти, якщо людина непритомна, має кровотечу, отримала перелом або травму шиї: перша допомога

Як діяти, якщо людина непритомна, має кровотечу, отримала перелом або травму шиї: перша допомога

В умовах воєнного стану дуже важливо знати, як правильно проводити першу домедичну допомогу при переломах, травмах шиї, коли людина непритомна. ТСН.ua розповідає, які є основні ознаки цих станів і як потрібно діяти.

Ознаки перелому

Існують абсолютні і відносні ознаки перелому.

Абсолютними ознаками перелому є:

протиприродне яскраво виражене положення кістки;

на лінії пошкодження кістка відрізняється рухливістю;

при русі з’являється своєрідний хрускіт (крепітація);

наявність відкритої рани, з якої виділяється уламок кістки;

довжина кістки змінена;

в шкірних покривах втрачається чутливість (розрив нервових стовбурів).

Всі ці ознаки точно вказують на наявність у потерпілого перелому.

Також є відносні ознаки, які можуть з’являтися як при переломах, так і при сильному забитті:

на місці пошкодження з’являється сильний біль, особливо, коли травмована кінцівка рухається;

протягом короткого часу (15 хвилин-2 години) з’являється набряк;

з’являються гематоми;

пошкоджена кінцівка не рухається повністю або її рухливість значно зменшується.

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Ознаки травми шиї (перелому шийних хребців)

Основні ознаки травми шиї:

поява сильного болю в районі шийного відділу хребців;

втрата чи посилення чутливості в області шиї;

поява паралічу верхніх чи нижніх кінцівок, або два варіанта відразу;

набряклість в місці пошкодження;

поява гематом в місці пошкодження;

судоми.

Як діяти при травмуванні шиї (інфографіка)

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Клінічні прояви (ознаки) непритомності

Непритомність зазвичай триває кілька секунд. Основними її симптомами є:

потемніння в очах;

обличчя починає сильно бліднути;

поява холодного поту на лобі;

ціаноз губ (посиніння).

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