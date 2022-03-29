Як діяти, якщо знайшли снаряд — у Генштабі дали поради українцям

Як діяти, якщо знайшли снаряд — у Генштабі дали поради українцям

Здійснювати розмінування певної території можна лише за попереднього погодження Міноборони.

Унаслідок повномасшабного вторгення Росії, частина території України забруднена вибухонебезпечними предметами. Тому українцям слід знати, як поводитися в разі виявлення невідомих предметів.

Про це заявляють у Генштабі ЗСУ.

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Як зазначається, підходити до підозрілих предметів, брати їхв руки, переміщувати або розбирати категорично заборонено.

"У разі виявлення підозрілих предметів необхідно звернутися за телефоном 101, 102 і проінформувати представників влади або Збройних Сил України", — кажуть в Генштабі.

Наразі через гарячу фазу бойових дій складно об’єктивно оцінити рівень забрудненості території вибухонебезпечними предметами. Це буде здійснюватися поетапно після завершення бойових дій.

У Генштабі наголосили, що здійснювати розмінування певної території можна лише за попереднього погодження Міноборони.

"Неурядові та комерційні організації мають проявляти виваженість та не надавати передчасні оцінки ситуації. Пропозиції щодо планування протимінної діяльності узгоджуються з Міністерством оборони!" — наголосили в Генштабі.

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