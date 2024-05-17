Як діятиме закон про мобілізацію від 18 травня: адвокат зазначив важливі нюанси

Новий закон про мобілізацію набуде чинності у суботу, 18 травня. Але одномоментно від завтрашнього дня усі його норми діяти не будуть.

Про це розповів адвокат Юрій Танасійчук ефірі КИЇВ24.

"Зрозуміло, що далі буде впливати людський фактор, бо саме він є домінантою всіх відеоматеріалів, які ми бачимо по соціальних мережах. Але в частині внесення змін до закону і вступу в дію нової редакції закону дещо змінюються процедури оновлення даних, більше заінтегровані підрозділи Національної поліції, збільшені штрафи. І вони одномоментно від 18 травня діяти не будуть", – зазначив адвокат.

Він додав, що після набуття чинності законом про мобілізацію, перші 60 днів є перехідним періодом, під час якого є можливість привести свої справи у відповідність нормам закону.

"Перехідний період дає черговий раз можливість реалізувати обов’язок кожного громадянина України призовного віку від 18 до 60 років, плюс жінок особливих спеціальностей, для того, щоб внести свої дані в єдиний реєстр і оновити інформацію", – пояснив Юрій Танасійчук.

Нагадаємо, де і як оновити дані військовозобов’язаним. Які документи потрібно мати із собою, як працюватимуть ЦНАПи, чи запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного та кому потрібно оновити дані в першу чергу – в ексклюзиві TSN.UA.

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