Як діятимуть графіки відключень світла 29 червня: що кажуть в "Укренерго"

У суботу, 29 червня, графіки погодинних відключень електроенергії в Україні діятимуть протягом цілого дня.

Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - пише "Укренерго".

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Громадян, які матимуть світло відповідно до графіка, закликають споживати його ощадливо.

Також зазначається, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени.

Українці без світла вже по 9 і 19 годин! Невже так все погано?

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