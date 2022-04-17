Як діє новий командувач війни РФ проти України Дворніков і чому його назвали "м'ясником Алеппо"

Як діє новий командувач війни РФ проти України Дворніков і чому його назвали "м'ясником Алеппо"

Дворніков у Сирії завалював трупами своїх солдатів позиції ворога, а також за його командування, російські літаки бомбили населені пункти.

Тиждень тому в Росії було призначено головним відповідальним за ведення війни РФ проти України генерала Олександра Дворнікова.

Військовий експерт Юрій Федоров в коментарі OBOZREVATEL розповів, як діє Дворніков і чому його називають "мясником Алеппо".

Експерт зазначив, що до свого призначення керувати усіма процесами війни проти України, Дворніков вже давно був на посаді командувача Південним військовим округом російських збройних сил. Теперішні зміни полягають в тому, що йому доручено керувати усією операцією проти України. Тобто він став головним відповідальним за ведення війни. Адже досі не було єдиного начальника.

"Так, про нього говорять як про генерала жуківської формації, тобто він може завалювати й завалюватиме трупами своїх солдатів позиції противника в умовах наступу. Так, коли він командував у Сирії російським угрупуванням, він використав такі методи для бомбардувань. Але назвати їх килимовими я не можу, бо там не було достатньої кількості російських літаків", - сказав експерт.

Також Юрій Федоров пояснив, чому методи застосовані російським генералом є цинічними і жорстокими щодо мирних жителів.

"Проте поки він командував, російські літаки справді бомбили населені пункти, які перебували під контролем повстанців, зокрема місто Алеппо. За рахунок цього він отримав прізвисько "кат Алеппо" або "м'ясник Алеппо".

Нагадаємо, у британській розвідці пояснили, чому Росія змінила командувача війною в Україні.

Як ми вже розповідали, генерал Олександр Дворніков від 8 квітня 2022 року призначений командувачем угруповання російських військ, задіяних під час відкритого військового вторгнення до України 24 лютого 2022 року, до цього часу командував угрупуванням військ “Південь”. Підлеглі йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя.