Як діють окупанти в районі Селидового: у ЗСУ пояснили наміри ворога

Армія РФ розгортає наступ у бік Вишневого. Окупанти сподіваються охопити з флангів або обійти Селидове для того, щоб рухатись в бік Покровська.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Напрямок доволі загрозливий

За словами військового, розмова про Вишневе не заходила до цього моменту, поки окупантам не вдалося зайти в такий населений пункт, як Цукурине, що південніше від Селидового, і там розширити свої фланги, свої наступальні дії. Вони почали наступати в бік Ізмайлівки, щоб щоб почати наступ у бік Курахівського водосховища.

"І другий наступ, який вони почали розгортати, це вже у бік Вишневого. По суті, у бік півночі ворог рухається. Оскільки вони сподіваються охопити з флангів Селидове, оскільки "в лоба" не вдалося їм зайняти. І так виглядає, що бої навколо міста для них поки що непосильні. Вони сподіваються охопити з флангів, або обійти Селидове для того, щоб рухатись в бік Покровська. І тому Вишневе вже почало з’являтись насправді у звітах. Хоча це невеликий населений пункт, це село, у якому до повномасштабного вторгнення проживало близько 300 людей", — пояснив Тимочко.

Він додає, що Вишневе — це лише один із напрямків ворога, і поки що росіяни далеко від нього. Але напрямок досить загрозливий саме з точки зору оборони самого Селидового.

"Основна ціль для них — це Селидове, за яке бої уже точаться дуже давно. Не зайнявши Селидове, вийти на Покровськ їм буде надзвичайно важко", — підсумував експерт.

Нагадаємо, в районі Селидового ситуація залишається дуже важкою. Це одна з тих ділянок, де ворог постійно тисне, не рахується з втратами та намагається регулярно вводити свіжі чи відновлені підрозділи до бою.

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