Як дізнатись, чи є заборона на виїзд за межі України

Про обмеження перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками у віці від 18 до 60 років відомо багато, але є ініші категорії осіб, яким можуть відмовити у перетині кордону. Розповідаємо, кому ще можуть заборонити перетинати кордон, як перевірити, чи немає заборони на виїзд за кордон

Підставами для тимчасового обмеження права українців та українок на виїзд за кордон, згідно з законом України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України» можуть бути, зокрема:

Обізнаність з відомостями, які становлять державну таємницю.

Засудження за вчинення кримінального правопорушення.

Перебування під адміністративним наглядом Національної поліції.

Наявність запобіжного заходу, за умовами якого заборонено виїжджати за кордон.

Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 184 КУпАП.

Заборгованість зі сплати аліментів.

Рішення суду про заборону виїзду за кордон тощо.

Як дізнатися чи є заборона на виїзд за кордон

Дізнатися про це можна не виходячи з дому. Для цього достатньо скористатися електронними сервісами та пошуком у відкритих реєстрах.

У пригоді, зокрема, стануть:

Отримати перевірену інформацію щодо наявних обмежень та заборон для виїзду за межі України можна шляхом направлення поштою відповідної заяви, (зразок заяви можна знайти тут https://cutt.ly/7LGa4F1) до Державної прикордонної служби України. Треба мати на увазі, що розгляд заяви може тривати протягом місяця.

Читайте також: