Як відстежити, чи прийшла посилка на Нову пошту за номером телефону, в застосунку, на сайті

Як відстежити, чи прийшла посилка на Нову пошту за номером телефону, в застосунку, на сайті

Часто буває таке, що номер накладної десь загубився, але вам потрібно перевірити точне місцезнаходження посилки Нової пошти і час її доставляння в пункт призначення. ТСН.ua розбирався, як відстежити посилку Нової пошти через застосунок, на сайті компанії і без накладної.

Як дізнатись, де посилка Нової пошти, на сайті компанії

Як дізнатися, де посилка Нової пошти на сайті

Якщо вам потрібно подивитися, де зараз посилка Нової пошти, щоб краще орієнтуватися в термінах її доставлення, можна ввести в пошуку назву компанії і перейти по першому посиланню. З лівої сторони ви побачите невелике віконце, де можна ввести номер накладної (11-13 цифр), який ви отримали при замовленні товару, і натиснути на стрілку.

Після цього відкриється нова сторінка, на якій можна не лише перевірити, де посилка Нової пошти, але й дізнатися детальну інформацію стосовно неї:

статус посилки (інформація про посилку отримана, в дорозі — прибула в/покинула проміжний пункт або доставлена ​​в призначений пункт);

дата відправлення;

розрахункова дата прибуття;

пункт відправлення;

тип доставлення;

місто призначення;

номер складу, поштового відділення або поштомату;

інформація про те, хто сплачує доставлення.

Ретельно слідкувати за статусом посилки дуже важливо. Адже існує певний термін, скільки днів зберігається посилка на Новій пошті. Безкоштовно — до 7 днів (з наступного дня після надходження). З восьмого дня нараховується оплата.

Як дізнатися, де знаходиться посилка Нової пошти в застосунку

Завантаживши на свій смартфон застосунок, ви зможете ще швидше дізнаватися, де зараз посилка Нової пошти. Для цього потрібно:

здійснити вхід в свій персональний кабінет (по номеру телефона);

обрати розділ “Мої відправлення”, де можна побачити всі посилки, які прямують/прибули.

Якщо ви вже отримали номер накладної, але не відстежується посилка Нової пошти, значить, вся необхідна інформація ще не була внесена транспортною компанією. Що робити в такому випадку? В тому ж розділі “Мої відправлення” натиснути на “плюсик” в нижньому правому куті і обрати “Відстежити”.

Як відстежити посилку Нової пошти в застосунку: “Мої відправлення” натиснути на “плюсик” і обрати “Відстежити”

Відкриється нова сторінка, де потрібно буде від руки ввести номер накладної.

Як відстежити посилку Нової пошти: від руки ввести номер накладної

Відразу після цього в списку посилок, які прямують/прибули з’явиться новий номер накладної. Проте дізнатися більше інформації про цю посилку можна буде лише після того, як “Нова пошта” внесе всі дані в свою базу.

Цікаво, що в застосунку можна не лише дізнатися всю інформацію, яка доступна вам на сайті, але також подивитися, де зараз знаходиться посилка Нової пошти на карті.

Як відстежити посилку без номеру накладної

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Якщо ви загубили номер накладної, отримати інформацію про посилку на сайті компанії “Нова пошта” ви не зможете. Всі відомості доступні лише в застосунку, якщо посилка вже була зареєстрована в системі. Якщо ви не маєте змоги завантажити додаток на свій телефон, але хочете дізнатися, де посилка Нової пошти, потрібно для отримання номеру накладної зателефонувати на гарячу лінію (0-800-500-609, мобільний - +380 98 4 500 609) або звернутися в найближче відділення. При собі потрібно мати паспорт і знати номер телефону.