Як дізнатися, чи є в молочних продуктах пальмова олія: проста перевірка допоможе вберегти здоров'я

У складі молочних продуктів часто можна знайти пальмову олію. Вона досить шкідлива для людського організму і може викликати серйозні захворювання. Як визначити, чи є в молочних продуктах пальмова олія - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Пальмова олія: що це

Пальмова олія видобувається з плодів рослини, яка носить назву Elaeis guineensis або Олійна пальма. Росте вона в Західній Африці, де пальмову олію здавна використовують в їжу. На початку XX століття цю рослину завезли в Індонезію і Малайзію. І нині вони є найбільшими експортерами продукту.

Використовують пальмову олію для виробництва маргарину і морозива, смаження, у кондитерській та косметологічній промисловостях. Сира пальмова олія відрізняється червонуватим відтінком і багата на вітамін Е. Вона не містить холестерину та трансжирів, тому для здоров'я людини не шкідлива. Однак в продукти харчування часто додають рафіновану пальмову олію, нагрівання якої сприяє появі сполук, які шкодять організму.

Чим шкідлива пальмова олія

Часте вживання в їжу пальмової олії призводить до розвитку хронічних захворювань і ожиріння. В чому основна шкода від пальмової олії для людського організму:

підвищення ризику атеросклерозу - неперероблена і сира пальмова олія шкоди не приносить, однак нагріта повторно рафінована може стати причиною розвитку атеросклерозу;

онкологічні захворювання - в рафінованій пальмовій олії було виявлено канцероген, який становить ризик для чоловічої статевої системи і нирок;

підвищення рівня холестерину та серцево-судинні захворювання - в молочних продуктах найчастіше міститься гідрогенізована пальмова олія, яка після процесу гідрогенізації перетворюється в небезпечні трансжири.

Твердий та плавлений сир: як визначити чи є в продуктах пальмова олія

Пальмова олія в молочих продуктах / Фото: Pexels

Як визначити пальмову олію в сирі? Це зовсім не важко, якщо знати, що робити. Для цього вам знадобиться ультрафіолетова лампа. Під її світлом твердий сир без пальмової олії відрізнятиметься жовтим кольором. Якщо ж небезпечний продукт входить до складу, ви побачите білі чи сині плями.

Також твердий сир можна перевірити на наявність пальмової олії на смак. Відріжте невеликий шматочок і спробуйте. Такий молочний продукт буде повністю позбавлений смаку або матиме "хімічний" присмак. А ось натуральний сир відрізняється приємним післясмаком.

А в плавленому сирі знайти пальмову олію ще простіше. Справжній продукт буде тягнутися і матиме ароматний запах. А продукт, в складі якого є пальмова олія, тягнутися не буде, його консистенція нагадуватиметься пластилін.

Як розпізнати пальмову олію в вершковому маслі

Пальмова олія в молочних продуктах / Фото: Pexels

Якщо ви коли-небудь пробували справжнє "домашнє" масло у бабусі в селі, тоді знаєте, яким на смак воно повинне бути. Коли розігріти шматочок такого продукту на сковороді, він буде "шипіти" і приємно пахнути. А ось масло з пальмовою олією просто розтечеться і відразу пригорить.

Визначити, чи в вершковому маслі є пальмова олія, можна і без нагрівання. Шматочок продукту потрібно залишити за кімнатної температури на кілька годин. Якщо на поверхні виступили краплі - перед вами масло зі шкідливими домішками.

Пальмова олія в молочних продуктах: молоко і сметана

Пальмова олія в молочних продуктах / Фото: Pexels

В молоці розпізнати пальмову олію досить просто. Потрібно звернути увагу на термін придатності. Натуральне молоко не може зберігатися більше кількох тижнів. А ще варто звернути увагу на колір та смак. Яскраво білим молоко з пальмовою олією ніколи не буде.

Щоб визначити, чи є пальмова олія в сметані, продукт потрібно поставити до холодильника. Якщо консистенція загусне - перед вами натуральна сметана. А якщо продукт залишиться рідким - значить, до складу входить пальмова олія.

А коли ви поставите сметану в тепле місце, то від її поверхні після нагрівання відокремиться сироватка. Вона з'являється лише у натуральному продукті.

Як зрозуміти, що пальмова олія входить до продуктів харчування

Часто виробники намагаються "маскувати" пальмову олію, маркуючи її як "рослинний жир" або "пальмітинова кислота". Однак багато хто взагалі не вказує наявність небезпечної речовини або пише про це надто мілким шрифтом. Визначити, чи є в продуктах харчування пальмова олія, без вивчення складу також можливо. Насамперед, вони зберігаються значно довше.

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