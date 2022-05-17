Як дізнатися про черги на кордоні / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Як дізнатися про черги на кордоні на в’їзд до України та виїзд: корисна інформація

Як дізнатися про черги на кордоні на в’їзд до України та виїзд: корисна інформація

Добірка корисних посилань, які допоможуть простежити черги на кордоні - в матеріалі ТСН.ua.

Дізнатися про черги автомобілів та пішоходів на контрольно-пропускних пунктах на виїзд з України можна на сайті Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, де щоденно оновлюється інформація. Також для отримання актуальної та правдивої інформації можна скористатися офіційним сайтом Державної прикордонної служби України та сторінками прикордонного відомства у соціальних мережах.

На в’їзд до України також бувають черги, водночас для різних транспортних засобів та на різних КПП вони різні. Щоб отримати інформацію щодо черг на в’їзд до України, потрібно скористатися сайтом прикордонників тієї країни, звідки виїжджаєте. В більшості випадках інформація на цих сайтах надається національними мовами, для перекладу можна скористатися онлайн-перекладачами.

Інформацію щодо черг на в’їзд до України з європейських країн можна отримати з таких джерел:

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