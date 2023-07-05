Як дізнатися про рівень радіації без дозиметра: корисні мобільні застосунки

Аби дізнатися про рівень радіації, можна також використовувати чат-бот у Telegram.

Дізнатися про рівень радіації у повітрі можна не лише за допомогою дозиметра та лічильника Гейгера, а й за допомогою мобільних застосунків.

Читайте на ТСН.ua, як можна дізнатися про рівень радіації онлайн.

Мобільні застосунки для вимірювання радіації

Про рівень радіації можна дізнатися з власного смартфона за допомогою спеціальних датчиків у фронтальній та основній камерах. Можливо, вимірювання не буде таким точним, як це робить дозиметр, однак все ж можна буде зрозуміти рівень небезпеки.

EMF Detector

Застосунок EMF Detector є дуже простим у використанні, без великої кількості функцій. Запустивши його, на екрані смартфона одразу з'явиться позначка з кількістю радіації у повітрі. У програмі внизу також вказано, наскільки високий рівень радіації.

Користувачі iOS та Android можуть завантажити зстосунок EMF Detector безкоштовно.

GammaPix

Створений американським урядом застосунок GammaPix може заздалегідь попередити про радіоактивність. Але програма є платною і доступною лише для пристроїв iOS.

Radiation Scan Pro

Radiation Scan Pro – безкоштовний застосунок для перевірки рівня радіації. Інтерфейс програми суттєво не відрізняється від попередніх варіантів. На екрані смартфона з'являється онлайн-дозиметр, який інформує про кількість радіоактивних речовин саме у місці вашого перебування.

Застосунок доступний для пристроїв iOS та Android.

Telegram-бот

Аби дізнатися про рівень радіації, можна також використовувати чат-бот у Telegram. Так, чат-бот із назвою Radiation and Smog Alarm надсилає у вигляді таблиці список речовин із вказаними допустимими межами та поточним рівнем радіації. Окрім того, бот може інформувати про поточний стан якості повітря, а ще пояснює значення наукових абревіатур у результатах.

Зауважимо, що для користування ботом, йому треба надати доступ до вашого місця перебування.

Нагадаємо, за даними Укрідрометцентру станом на ранок 5 липня, радіаційний фон в Україні перебуває у межах норми. Там уточнили, що у 30-кілометрівих зонах навколо українських АЕС та територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, зареєстровані показники перебувають у межах середньомісячних величин.

Щодо ситуації на Запорізькій АЕС, то там рівень води у ставку-охолоджувачі – стабільний. Ситуація на станції теж стабільна та контрольована, повідомили в "Енергоатомі".

Потенційна загроза підриву ЗАЕС: як підготуватись і який план дій у разі радіаційної аварії

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