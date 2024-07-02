Як дізнатися про штраф від ТЦК і чи можна його оскаржити: поради юриста

У зв'язку з посиленням мобілізаційних заходів в Україні, багато військовозобов'язаних громадян стикаються з ризиком отримання штрафів від територіальних центрів комплектування (ТЦК) за недотримання правил мобілізації.

На військовозобов'язаних громадян України, які не дотримуються загальних правил мобілізації, наприклад не прибувають за викликом до ТЦК або ігнорують повістку, можуть накладати штрафні санкції.

Юристка Ірина Ан у коментарі ZN надала детальні роз'яснення щодо того, як можна перевірити наявність таких штрафів.

Перший і найпростіший спосіб - це особисте відвідування ТЦК, де громадянин перебуває на обліку. Там можна безпосередньо дізнатися про наявність штрафу та отримати копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, якщо така є.

Другий метод передбачає перевірку Реєстру виконавчих проваджень. Якщо штраф було накладено, інформація про нього має бути внесена до цього реєстру державним або приватним виконавцем.

Третій спосіб - це використання мобільного додатку "Дія". У розділі "Сервіси" можна знайти інформацію про відкриті виконавчі провадження, взокрема й щодо штрафів від ТЦК.

Юристка наголошує на важливості з'ясування конкретних підстав для накладення штрафу. Якщо громадянин впевнений, що дотримувався всіх вимог законодавства, вчасно оновлював свої дані та не ігнорував повістки, він має право оскаржити штраф у судовому порядку.

Для оскарження штрафу необхідно подати адміністративний позов до суду за місцем реєстрації або за місцем знаходження ТЦК протягом 10 днів з моменту винесення постанови. Якщо цей термін пропущено, можна подати заяву про його поновлення.

Нагадаємо, що через реєстр "Оберіг" представники ТЦК зможуть побачити дані про відкрите стосовно ухилянта виконавче провадження та відомості про притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства.

У військовозобов'язаних є два місяці на оновлення даних! Інакше платитимуть штраф!

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