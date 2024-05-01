"Як до собак": маріупольці розповіли про ставлення "лікарів" та рівень медицини в окупації

Росіяни не принесли місту і його мешканцям нічого хорошого.

Жителі Маріуполя не задоволені якістю медичних послуг, які надають росіяни. Лікарів, медикаментів, вузькопрофільних фахівців та медичного обладнання критично не вистачає. Крім того, ставлення медичного персоналу до пацієнтів містян просто шокує.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Як розповіла маріупольчанка, вона нещодавно викликала "швидку" після зробленої операції. В неї пішла кров й була фактична втрата свідомості. Жінка відчувала слабкість, ходити не могла.

"Просила відвезти на лівий, де робили операцію, а вони привезли мене на 17 і там кинули. Відвели до гінекології, а там тільки розвели руками. Ми вам нічим допомогти не можемо, їдьте, де робили операцію, і все. Я ледве з нашатирем викликала таксі і своїм ходом поїхала до лікарні. Не розумію такого ставлення. Не можна було відразу сказати, що не повезуть туди в лікарню, мовчки привезли і зітхали. А мені хоч помирай. Я в шоці від такого ставлення, як до собак", – обурена маріупольчанка.

У міськраді додають: через дефіцит лікарів, аби хоч якось укомплектувати штат, росіяни беруть робітників пенсійного віку. Погоджуються вони, очікувано, за низьку зарплатню.

Як відомо, під час блокади російські окупанти цілеспрямовано били по медичних закладах міста, де допомогу отримували поранені цивільні та ховалися мирні люди. Внаслідок обстрілів було пошкоджено 15 лікарень.

"Наразі окупанти не можуть підняти на довоєнний рівень зруйнованої ними медичної сфери у місті. Людям доводиться звертатися за нею до Донецька та згадувати, як було добре до приходу "російського миру", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, пропагандисти вигадали фейк про дітей в Маріуполі, які "вбивали" окупантів.

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