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Як дочекатися порятунку і чого не можна робити самотужки тим, хто застряг в ліфті

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Як дочекатися порятунку і чого не можна робити самотужки тим, хто застряг в ліфті

“Аварійна коробка” в одному з ліфтів Києва. Фото з Twitter

Бути чи не бути в'язнем ліфту? Користування ліфтом під час екстрених відключень електрики, які почасти неможливо передбачити, схоже на лотерею.

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Киянин Андрій Мороз, який одного дня повертався ввечері з роботи, витягнув не той квиток і став заручником сучасних реалій.

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“Це було на самому початку екстрених відключень. Ми з дружиною мешкаємо на 13 поверсі. Я зайшов додому, побачив у вікно, що звільнилося краще місце на парковці, і вирішив спуститись переставити авто. Була шоста година вечора, світло тільки нещодавно дали і за графіком відключення електрики мало б бути від 21-ої. Тож, я й гадки не мав, що можу застрягти в ліфті. Проте, доїхав лише до 8-го поверху, коли ліфт зупинився. Зрозумів, що опинився в глухому бетонному колодязі. Телефон не працює, спікерфона немає”, – згадує Андрій.

В багатьох висотках у ліфтах відсутній мобільний звʼязок. До того ж, не у всіх ліфтах є кнопка екстреного зв'язку з диспетчером. Тож, оскільки вмикання електрики може бути через 4-6 годин, потрібно дотримуватись певного алгоритму дій. Якщо у вас при собі немає телефону або відсутній мобільний зв'язок, спробуйте покликати на допомогу сусідів, які проходять повз, і попросіть викликати рятувальників.  

“Я не вперше в житті застряг в ліфті, тому паніки в мене не було. Сходовий майданчик, по якому можуть йти сусіди – він окремо від ліфта, а шахта глуха і мене б ніхто б не почув. Я чекав, поки дружина зрозуміє, що я застряг, або коли хтось з цього поверху буде проходити біля ліфта. Тому в сучасних реаліях раджу, коли ви сідаєте в ліфт, треба, щоб хтось про це знав – рідні або консьєрж, – радить Андрій. – Хвилин за двадцять чую, хтось зверху волає: “Андрюша ти тут?”. Я вирішив, що то консьєржка, бо в цій шахті голосів не розрізняєш. “Знаєш телефон чергового, кому дзвонити?” – запитує мене голос згори. “Не знаю, – кажу, – але дзвоніть сусіду з такої-то квартири, він має знати”. Так почалася моя рятувальна операція. А я сів на підлогу і почав дивитися кіно, скачане на моєму телефоні”.

Дружина Андрія Алла, яка чекала на чоловіка вдома, здогадалася, що чоловік застряг в ліфті, і пішла його визволяти:

“Гукаю з нашого поверху, кричу в ліфт – ніхто не відповідає. На десятому поверсі Андрій обізвався. Питаю: “Ти на якому поверсі?”.  Каже, що на восьмому, – згадує Алла. – Зʼясувала в Андрія, що треба дзвонити сусіду, який знає телефон аварійної служби. Він і викликав майстра”. 

Якщо ви не можете скористатися кнопкою виклику диспетчера, потрібно обов'язково мати при собі номер телефону аварійно-ліфтової служби. Якщо в ліфтовій кабіні або в під’їзді немає оголошення з контактами служби, що обслуговує ліфт, спробуйте повідомити про це ОСББ чи ЖЕК. Якщо ж диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби “101”. 

Ліфтова кабіна – досить безпечне місце в разі збою системи. Проте, не всі люди здатні зберігати спокій, перебуваючи в замкненому просторі в повній темряві.

“Перше, що вкрай необхідно – це не панікувати. Якщо ви розумієте, що допомога може прийти не скоро, сядьте на підлогу, витягніть ноги і обіпріться спиною на стіну. Якщо вам стало жарко, розстебніть або зніміть верхній одяг. Якщо вам зле, відчуваєте ознаки запаморочення, нудоти, важливо стабілізувати дихання, тут дуже корисними є дихальні вправи – коли вдих на кілька рахунків коротший за видих. Можна спробувати техніку “обійми метелика”: потрібно схрестити руки на грудях так, щоб права кисть лягла на ліве плече, а ліва — на праве. І почати по черзі постукувати пальцями. Такі обійми заспокоюють та відволікають від поганих думок. Добре, якщо у вас є з собою заряджений телефон з іграми або кінофільмами. Це допоможе відволіктися від паніки та згаяти час. Крім того, ліхтарик телефона допоможе знайти потрібну річ у сумці”, – радить кандидатка психологічних наук Ірина Потоцька.

Важливе попередження: ніколи не намагайтеся відкрити двері ліфту самотужки! В департаменті муніципальної безпеки пояснюють, чому це вкрай ризиковано: “Багато ліфтів обладнані такими механізмами закриття дверей, які легко відкрити зовні і практично неможливо зсередини. Тож, не варто намагатися відчинити двері кабіни самостійно, ви ризикуєте отримати травму, або ж впасти в шахту. Заборонено також палити і використовувати сірники: таким чином ви зменшуєте кількість кисню”. 

“Моя рятувальна операція завершилась через півтори години, – згадує Андрій. Зʼявився лифтер, тоді він в нас був один на весь житловий комплекс. Я був дуже йому радий і кажу: “Дякую тобі, друже!”. А він мені: “Та пішов ти!”. Та я на нього не образився. Це був вечір суботи, і його витягли з банкету з нагоди ювілею друзів”. 

Через те, що люди наразі масово застрягають в ліфтах, співмешканці будинків намагаються полегшити одне одному цю екстремальну ізоляцію. Масовий флешмоб – залишати в ліфтах стільці з коробками або просто пакети з усім необхідним: водою, снеками, ліхтариками і навіть книжками. 

“Аварійний набір” у київській багатоповерхівці / ©
“Аварійний набір” у київській багатоповерхівці

“Наявність стільчика і рятівної коробки вже сама по собі заспокоює, – пояснює Ірина Потоцька. – Там мають бути вода, якійсь легкий перекус, як-то печиво або горішки, вологі та сухі серветки, бажано, аби була ковдра, краплі корвалолу чи легкий седативний препарат, а також міцні сміттєві пакети для гігієни. Бажано мати при собі заряджений повербанк. І пам'ятайте, що ця ситуація тимчасова, і вже скоро ви будете згадувати про неї як про пригоду”. 

Саме як до пригоди поставилося до цього ексцесу подружжя Морозів. Тим паче, що фінал історії був кумедним.  

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“Уявляєте, не впізнав голос дружини, а вона мені всю рятувальну операцію організувала! – каже Андрій. – Світло дали лише за три з половиною години. Якби не моя дружина, я просидів би в ліфті 5 годин! Я на роботі коли розказав цю історію, мій колега пожартував: “А, так ти коли додому зайшов, ще не знав, що тобі жити залишилося півгодини – дружину рідну не впізнати!”

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Дата публікації
Перегляди
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