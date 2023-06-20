Як доглядати за томатами в червні у відкритому ґрунті та в теплиці: 9 найважливіших порад

Догляд за помідорами в червні у відкритому ґрунті та в теплиці - всі найважливіші роботи.

Догляд за помідорами в червні не є складним, проте має бути регулярним, адже від цього залежить урожай.

У червні томати на відкритих грядках ще не дуже зміцніли, а ось у теплиці вже добре підросли.

Як доглядати за помідорами в червні:

Помідори потребують рясного поливання, особливо під час спекотної погоди. Поливайте рослини регулярно, уникайте пересушування ґрунту, але не перезволожуйте його. Догляд за помідорами в теплиці зводиться переважно до підживлень та регулярних поливів. Важливо ретельно стежити за температурою в теплиці - якщо рослини в цей час почнуть сильно перегріватися, виникне висока ймовірність того, що вони втратять зав’язі та бутони, а пилок стане безплідним. Щоб зменшити температуру, регулярно провітрюйте теплицю, відчиняйте двері й вікна теплиці. Регулярно та рясно поливайте. Регулярно підживлюйте помідори потрібним добривом. Використовуйте органічні або мінеральні добрива, які містять необхідні поживні речовини для зростання і плодоношення. В цей період підійде нітроамофоска в рідкому вигляді. Для приготування добрива розведіть 1 ч. л речовини у відрі води. На кущ томатів використовуйте по одному літру розчину. Через тиждень повторіть підживлення, а якщо ґрунт бідний чи виснажений - підживлюйте помідори кілька разів на тиждень. Правильно пасинкуйте помідори. Перше пасинкування проводять через два тижні після висаджування розсади, повторювати його потрібно кожні 10-14 днів. Видаляти бокові пагони потрібно для того, щоб зосередити енергію рослини на розвитку головного стебла і плодоношенні. Не виламуйте пасинки цілком, залишайте заввишки 2 см, у такому разі новий відросток на цьому місці з'явиться не так швидко. Підв'язуйте високі сорти помідорів, щоб утримати їх вертикально і запобігти ламанню гілок. Використовуйте для цього палички або спеціальні підв'язувальні матеріали. Будьте уважні щодо появи шкідників, як-от білокрилка, мідниця або тля. Вчасно вживайте заходів для боротьби з ними, використовуйте для цього органічні або хімічні методи захисту. Запилюйте помідори в теплицях вручну. Томати у відкритому ґрунті самозапилюються, а от рослинам, які вирощуються в парниках, де повне безвітря, краще допомогти. Для цього потрібно лише потрусити квіткові кисті, тоді пилок легко висипається з маточки на рильці. Робити це необхідно кілька разів на тиждень. Вчасно підгортайте томати. Якщо біля самої землі на них з'явилися пухирці, підгорніть рослину вологою землею. Коли стеблинки біля основи стануть синюватими, повторно підсипте ґрунт до коріння. Щоб підвищити врожайність, варто обприскати рослини слабким розчином борної кислоти. Для цього 10 г порошку борної кислоти розведіть у 10 л води, обприскуйте 2 рази протягом 10 днів. Борна кислота також стане у пригоді, якщо кущі помідорів з незрозумілої причини починають втрачати зав’язі.

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