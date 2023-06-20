Як доглядати за томатами в червні у відкритому ґрунті та в теплиці: 9 найважливіших порад

Догляд за помідорами в червні у відкритому ґрунті та в теплиці - всі найважливіші роботи.
Догляд за помідорами в червні не є складним, проте має бути регулярним, адже від цього залежить урожай.
У червні томати на відкритих грядках ще не дуже зміцніли, а ось у теплиці вже добре підросли.
Як доглядати за помідорами в червні:
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Помідори потребують рясного поливання, особливо під час спекотної погоди. Поливайте рослини регулярно, уникайте пересушування ґрунту, але не перезволожуйте його.
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Догляд за помідорами в теплиці зводиться переважно до підживлень та регулярних поливів. Важливо ретельно стежити за температурою в теплиці - якщо рослини в цей час почнуть сильно перегріватися, виникне висока ймовірність того, що вони втратять зав’язі та бутони, а пилок стане безплідним. Щоб зменшити температуру, регулярно провітрюйте теплицю, відчиняйте двері й вікна теплиці. Регулярно та рясно поливайте.
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Регулярно підживлюйте помідори потрібним добривом. Використовуйте органічні або мінеральні добрива, які містять необхідні поживні речовини для зростання і плодоношення. В цей період підійде нітроамофоска в рідкому вигляді. Для приготування добрива розведіть 1 ч. л речовини у відрі води. На кущ томатів використовуйте по одному літру розчину. Через тиждень повторіть підживлення, а якщо ґрунт бідний чи виснажений - підживлюйте помідори кілька разів на тиждень.
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Правильно пасинкуйте помідори. Перше пасинкування проводять через два тижні після висаджування розсади, повторювати його потрібно кожні 10-14 днів. Видаляти бокові пагони потрібно для того, щоб зосередити енергію рослини на розвитку головного стебла і плодоношенні. Не виламуйте пасинки цілком, залишайте заввишки 2 см, у такому разі новий відросток на цьому місці з'явиться не так швидко.
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Підв'язуйте високі сорти помідорів, щоб утримати їх вертикально і запобігти ламанню гілок. Використовуйте для цього палички або спеціальні підв'язувальні матеріали.
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Будьте уважні щодо появи шкідників, як-от білокрилка, мідниця або тля. Вчасно вживайте заходів для боротьби з ними, використовуйте для цього органічні або хімічні методи захисту.
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Запилюйте помідори в теплицях вручну. Томати у відкритому ґрунті самозапилюються, а от рослинам, які вирощуються в парниках, де повне безвітря, краще допомогти. Для цього потрібно лише потрусити квіткові кисті, тоді пилок легко висипається з маточки на рильці. Робити це необхідно кілька разів на тиждень.
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Вчасно підгортайте томати. Якщо біля самої землі на них з'явилися пухирці, підгорніть рослину вологою землею. Коли стеблинки біля основи стануть синюватими, повторно підсипте ґрунт до коріння.
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Щоб підвищити врожайність, варто обприскати рослини слабким розчином борної кислоти. Для цього 10 г порошку борної кислоти розведіть у 10 л води, обприскуйте 2 рази протягом 10 днів. Борна кислота також стане у пригоді, якщо кущі помідорів з незрозумілої причини починають втрачати зав’язі.
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