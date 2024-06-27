Як домогосподарствам готуватися до зими: очільник "Укренерго" дав низку порад

Володимир Кудрицький радить роводити утеплення будинку та подбати про забезпечення автономних джерел живлення для насосів, які використовуються для прокачування води та тепла.

Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, як домогосподарствам, які опалюються винятково за допомогою електроенергії, готуватися до зими.

Про це Кудрицький повідомив в інтерв'ю hromadske.

"Якщо у вас багатоквартирний будинок, я б рекомендував збиратися із сусідами й проводити утеплення. Це дозволить зменшити споживання електрики на опалення, адже тоді будівлі будуть добре утримувати тепло. Слід подбати про забезпечення автономних джерел живлення для насосів, які використовуються для прокачування води та тепла у відповідних внутрішньобудинкових мережах. Такі резервні джерела енергії потрібні, щоб у разі відключення електрики не втратити водопостачання й опалення", – порадив очільник "Укренерго".

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