Як допомога США Україні вплине на перебіг війни: прогноз генерала Маломужа

Україна, після отримання пакету допомоги від США, ймовірно, може перейти від оборони до проведення наступальних операцій у другій половині літа.

Таку думку висловив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері Еспресо.

"Чомусь в Росії вирішили, що в США не підтримають пакет допомоги Україні. Фактично, росіяни за період затримки американської допомоги визначили для себе цілі. Сьогодні вони проводять тактичний наступ на декількох ділянках фронту. Й планують окупанти на травень-червень перейти до великого стратегічного наступу", - мовиться у повідомленні.

Зокрема, росіяни заявили про ціль захопити Донецьку, Луганську, частково Харківської та Запорізької області.

"Ці цілі вони ставили, розраховуючи на те, що Україна не отримає пакет допомоги від США", - пояснив Маломуж.

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На його думку, пакета США повністю руйнує масштабні плани РФ.

"Очевидно, що в російській розвідці були дані про те, що пакет допомоги Україні від США не буде прийнятий. Втім, перспектив вони не мають. Системних резервів для наступу на чотирьох напрямках у них немає. Україна навпаки, має добрі перспективи успішно тримати оборону. І, ймовірно, до кінця літа підготувати наступальні операції", - додав він.

Нагадаємо, палата представників США (одна з палат Конгресу, де більшість у республіканців) після понад піврічного блокування військової та фінансової допомоги Україні нарешті схвалила такий потрібний Києву законодавчий пакет на понад 60 мільярдів доларів.

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