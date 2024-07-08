Як допомогти лікарні “Охматдит” після ракетного удару: контакти та посилання

У дитячій лікарні відзначили, що до медичного закладу звертається велика кількість охочих допомогти.

У понеділок, 8 липня, російська терористична армія під час масованого ракетного удару по Києву зруйнувала будівлі та корпуси дитячої лікарні “Охматдит”, є поранені та загиблі. У відповідь українці звертаються із пропозиціями допомоги медичному закладу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці “Охматдиту”.

“Сьогодні українці знову демонструють світу згуртованість та єдність. Наразі всі державні служби працюють на місці події над ліквідацією наслідків”, - йдеться у повідомленні.

У дитячій лікарні відзначили, що до медичного закладу звертається велика кількість охочих допомогти, та опублікували контакти відповідальних осіб, які уточнення нагальних потреб “Охматдиту”.

Всю актуальну інформацію щодо нагальних потреб лікарні можна уточнити у координатора на місці - головної медичної сестри НДСЛ ОХМАТДИТ Олени Примак +38067 277 78 06.

Щодо потреб на відновлення закладу звертайтесь до Наталії Мирути, заступниці генерального директора з економічних питань НДСЛ ОХМАТДИТ +380 93 580 56 72.

Людей, які хочуть допомогти, дуже багато — репортаж Марічки Падалко зі зруйнованого «Охматдиту»

Підтримати лікарню можна через Приват24 або на сайті “Охматдиту”.

Нагадаємо, російські терористи застосували для ураження дитячої лікарні “Охматдит” стратегічну крилату ракету Х-101.

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