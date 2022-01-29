Як допомогти людині, в якої діагностували ВІЛ: поради фахівців

Будьте готові до відкритої та чесної розмови про ВІЛ.

Здоров’я людини — навряд чи це та річ, про яку хочеться ділитися будь з ким. Багато недуг оповиті тонами міфів, забобонів, суджень. ВІЛ — певно чи не найбільш замовчуваний діагноз. Проте кожній людині з ВІЛ важливо отримати підтримку і прийняття від найближчого оточення. У моменти відчаю дуже важливо, щоби близькі люди зуміли знайти слова підтримки, змогли порадити й не залишити людину з її проханнями чи роздумами наодинці.

Про це пише Центр громадського здоров'я України.

Ось декілька порад, які допоможуть підтримати вашу близьку людину, якій нещодавно діагностували ВІЛ:

Говоріть

Будьте готові до відкритої та чесної розмови про ВІЛ. Наслідуйте приклад людини, у якої діагностували ВІЛ. Вони можуть не завжди хотіти говорити про це чи не бути готовими до такої розмови. Для них важливо мати такий ж зв’язок із вами, як і до діагнозу. Робіть усе те, що ви робили разом і раніше, говоріть про ті ж речі, про які ви говорили і до діагнозу. Покажіть їм, що ви бачите в них ту ж людину, і що вони більше, ніж їхній діагноз.

Слухайте

Діагноз ВІЛ — це новина, яка змінює життя. Вислухайте людину та запропонуйте свою підтримку. Запевніть їх, що ВІЛ — це цілком контрольований стан здоров’я. Є ліки, які можуть пригнічувати вірус імунодефіциту в організмі та допомогти залишатися здоровими.

Вчіться

Дізнайтеся більше про ВІЛ: що це таке, як він передається, як його лікувати та як люди, які живуть із ВІЛ, можуть залишатися здоровими. Що краще ви в цій темі розберетеся, то легше вам буде підтримати вашу близьку людину. Поділіться перевіреними джерелами, наприклад, сайтом arv.phc.org.ua або prozdorovia.in.ua. Знання надають сили, але зважайте, що ваш друг може не одразу захотіти отримати інформацію.

Заохочуйте лікування

Деяким людям, яким нещодавно поставили діагноз, може бути важко зробити перший крок до лікування ВІЛ. Ваша підтримка та допомога можуть бути корисними. Раннє звернення по медичну допомогу, початок лікування антиретровірусною терапією або ж АРТ, дотримання режиму приймання ліків та продовження лікування — усе це допоможе людині, яка живе з ВІЛ, тримати вірус під контролем та запобігти прогресуванню ВІЛ-інфекції в СНІД.

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Лікування ВІЛ антиретровірусною терапією рекомендується всім людям, які живуть із ВІЛ, і має бути розпочато якнайшвидше після встановлення діагнозу. Порадьте людині звернутися до лікаря і якнайшвидше розпочати лікування. АРВ-терапія в Україні абсолютно безоплатна! Необхідні препарати закуповує держава, а лікарі призначають лікування індивідуально.

Отримати АРВ-препарати можна в кабінетах довіри, СНІД-центрах або в партнерських організацій. Деталі можна дізнатися на гарячій лінії з питань ВІЛ/СНІД: 0–800–500–451.

Більш докладно про АРВ-терапію читайте тут: arv.phc.org.ua

Підтримуйте прихильність до лікування

Для людей, які живуть із ВІЛ, важливо приймати ліки проти ВІЛ щодня. Запитайте свою близьку людину, що ви можете зробити, щоби допомогти їй встановити режим приймання ліків і дотримуватися його. Також запитайте, які потреби в них можуть бути і як ви можете допомогти їм зберегти здоров’я.

Якщо ви є сексуальним партнером людини, у якої діагностовано ВІЛ, вам також варто пройти тестування, щоби дізнатися свій ВІЛ-статус. Якщо у вас негативний результат, поговоріть із лікарем про PrEP (доконтактна профілактика), щоденний приймання ліків для запобігання інфікуванню ВІЛ. PrEP рекомендується людям із високим ризиком інфікування ВІЛ, у тому числі тим, хто перебуває в тривалих стосунках із партнером, інфікованим ВІЛ.

Пам’ятайте, діагноз ВІЛ не визначає нікого як людину й не робить ані кращими, ані гіршими. Головне те, що вірус можна контролювати завдяки одній таблетці на день.

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