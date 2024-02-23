Як довести непридатність до військової служби: поради юриста

Якщо у скерованої на ВЛК людини є якісь захворювання або інші вади здоров’я, треба повідомити про це комісії та надати відповідні медичні документи.

Статус про непридатність до військової служби в Україні не дають автоматично – його треба довести документально. Обов’язковою умовою визначення ступеню придатності є проходження військово-лікарської експертизи.

Про це адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич розповів у коментарі "РБК-Україна".

Маринич розповів, як довести свою непридатність до військової служби, якщо людина підпадає під цю категорію.

Так, обов’язкова умова визначення ступеню придатності до служби призовників, військовозобов’язаних або військовослужбовців – проходження військово-лікарської експертизи.

"По суті це медичний огляд осіб, яких оглядають профільні лікарі у складі комісії (ВЛК – ред.), яка і визначає придатність за станом здоров'я до військової служби, а для військовослужбовців установлює причинний зв'язок захворювань, поранень або травм", – пояснив юрист.

Порядок проходження ВЛК, а також перелік (розклад) хвороб, станів та фізичних вад, за якими визначають ступінь придатності визначено Наказом Міноборони № 402 від 14.08.2008 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

ВЛК треба надати документи про наявні хвороби

Якщо у скерованої на ВЛК людини є якісь захворювання або інші вади здоров’я, треба повідомити про це комісії та надати відповідні медичні документи: виписки, епікризи, результати лабораторних досліджень тощо. В деяких випадках люди проходять медогляд перед проходженням ВЛК, щоб підтвердити їхній реальний стан здоров’я.

Ступені придатності до військової служби

Додаток №2 до Наказу Міноборони №402 "Пояснення щодо застосування статей розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби" визначає такі ступені:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатні до військової служби у мирний час;

обмежено придатні у воєнний час.

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально.

"Для того, щоб попередньо оцінити, який ступінь придатності може отримати громадянин на ВЛК, потрібно переглянути вказаний Додаток №2 і співставити наявну хворобу із переліком додатка", – звернув увагу Маринич.

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Оскаржити рішення ВЛК – за яких умов це можливо

Адвокат повідомив про непоодинокі випадки формальних підходів ВЛК до визначення ступеню придатності до служби, тобто комісія могла визнати людину придатною без належного медогляду.

"В таких випадках результати проходження медичного огляду перед ВЛК із підтвердженими захворюваннями може бути підставою для оскарження висновку ВЛК", – зазначив Маринич.

За його словами, відповідно до вимог Наказу Міноборони №402, у висновку ВЛК має бути вказаний ступінь придатності. А в разі обмеженої придатності мають бути вказані протипоказання до військової служби у конкретних видах військ.

"У разі незгоди з рішенням ВЛК, його можна оскаржити у вищестоящій ВЛК або звернутися до суду", – вказав юрист.

Нагадаємо, раніше юрист Юрій Танасійчук пояснив, що робити людині, яку мобілізують з наявними в неї хворобами.

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