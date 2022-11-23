Як довго багатоповерхівка може залишатися без опалення взимку: відповідь експерта

Скільки часу зможе функціонувати будинок без електроенергії та опалення, яка критична температура для забезпечення такого будинку — читайте в матеріалі ТСН.ua

Яки вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, в умовах морозів та відключення електрики та опалення багатоквартирний будинок зможе функціонувати до 24 годин.

Температура мінус 5 може стати критичною точкою для забезпечення багатоповерхівок без опалення та електрики.

"За температури -5 без електроенергії й тепла багатоквартирний будинок може функціонувати 16-20 годин. Далі потрібно зливати воду і виїжджати або чимось догрівати будинки. При температурі -10 достатньо 14-16 годин для того, щоб усі системи життєдіяльності замерзли", – зазначив Попенко.

Але, як зазначив УНН Олег Попенко, "самодіяльність" голів ОСББ і голів ЖЕКів може призвести до аварійної ситуації, всі дії на випадок повного знеструмлення повинні бути узгодженими.

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