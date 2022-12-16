Як довго Росія може атакувати небо над Україною: генерал шокував відповіддю

Не варто сподіватися, що російські повітряні атаки припиняться через брак у росіян засобів ураження, каже генерал Михайло Забродський.

Росія має ще достатньо ресурсів для ведення боротьби в повітряному просторі України з наявною інтенсивністю впродовж кількох наступних років. Також немає приводів для оптимізму стосовно російських запасів крилатих ракет повітряного базування.

Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради, генерал-лейтенант Михайло Забродський у статті, яку опублікував "Укрінформ".

За його словами, у РФ є можливість підтримувати і нарощувати угруповання авіації за рахунок чисельності її бойового складу, "який вражає".

"Росія продовжує перекидати з "тилових" округів авіаційну техніку для поповнення втрат і має ще достатньо ресурсів для ведення боротьби в повітряному просторі з чинною інтенсивністю впродовж кількох наступних років. Показовим є факт, що чисельність авіаційного угруповання навколо України залишається майже незмінною з початку вторгнення, щоправда, його якісний склад суттєво погіршився, оскільки російська сторона змушена замінювати сучасні втрачені літаки та вертольоти застарілими модифікаціями, іноді навіть знятими зі зберігання", - зазначає Михайло Забродський.

Також він додає, що запаси крилатих ракет повітряного базування у Росії не безмежні, але тут немає "будь-яких приводів для оптимізму".

"Просто очікувати і сподіватися, що повітряні атаки припиняться, враховуючи брак у противника засобів ураження, найгірше, що можна робити в поточній ситуації. На просте запитання: "коли таке може статися?", існує не менш проста відповідь - ніколи", - резюмує генерал.

Крім того, він повідомив, що російське керівництво займається питанням поповнення запасів ракет.

"Одне з них засноване на відносній доступності авіаційних і ракетних засобів ураження для зовнішнього постачання. Грошові витрати або зобов’язання перед партнерами здатні усунути для РФ проблеми, пов’язані із продовженням проєктування або нарощуванням виробництва засобів повітряного нападу. Певною мірою таке становище чимось подібне до українського, коли ми не маємо особливого вибору, втім повинні приймати як допомогу те, що нам пропонують або можуть собі дозволити пропонувати партнери", - підсумував він.

Ракетні удари по Україні

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, на ракетні удари по Україні Росія витрачає більше запасів, аніж може поповнити, а деякі ракети йдуть фактично з конвеєра.

За даними генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, в Росії на сьогодні дуже критична ситуація із забезпеченням війська технікою та боєприпасами, адже там не готувалися до тривалої війни. Зокрема, в РФ не розраховували, що треба запускати заводи і розглядати можливість розконсервації техніки.

За словами полковника запасу Романа Світана, в Росії наразі є три типи ракет, і по кожній позиції різні цифри і прогнози, але якщо не брати до уваги ракети типу С-300, то у Росії залишилося запасу ракет на 5-7 запусків.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ прискорити передавання Україні систем ППО. Свою заяву він зробив на тлі масованого ракетного удару по Україні 16 грудня.

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