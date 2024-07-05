Як довго триватиме війна в Україні: російський журналіст зробив сумний прогноз

Президент РФ дуже далекий від бойових дій і живе уявленнями про "героїв, які не здаються".

У Росії існує традиція вести тривалу війну навіть тоді, коли обставини складаються не на її користь, а в Кремлі не звикли вчитися на старих помилках. Саме тому Путін буде продовжувати воювати в Україні, попри нестачу ресурсів та живої сили.

Таку думку висловив російський журналіст і ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян в коментарі "24 каналу".

За його словами, очевидність поразки чи неможливість виграти війну не можуть змусити господаря Кремля припинити "це безумство".

Зрештою, як зауважив журналіст, президент РФ дуже далекий від бойових дій і живе уявленнями про "героїв, які не здаються".

"Для Путіна війна є статистикою, він на фронт не їздить, поняття не має, який вигляд мають люди, які за нього воюють. Він лише приїжджає в дім престарілих, де чоловіки в зелених піжамах йому розповідають ситуацію, де є тили, забезпечення і т.д... Путін, як питомо російська людина, в жодному разі не зупиниться. Навіть, коли він отримає конкретно "в ніс", він до останнього буде думати, що йому потрібно не здаватись, а дати відповідь", – зазначив Асланян.

Пресогляд: війна в Україні очима західних медіа

Нагадаємо, 3 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі в столиці Казахстану Астані з російським президентом Володимиром Путіним знову запропонував посередництво своєї країни для досягнення "справедливого миру" у війні, яку розв’язала РФ в Україні.

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