Як довго триватимуть відключення світла: міністр енергетики зробив невтішну заяву

Наразі в Україні запроваджують погодинні відключення світла. Як довго будуть вдаватися до таких кроків, залежить від низки факторів. Наразі складно спрогнозувати бодай якісь терміни.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду.

"Внаслідок атак на енергосистему від 22 березня ми втратили понад 8 гігават генеруючих потужностей в системі. Це величезний обсяг", - наголосив очільник Міненерго.

З його слів, усе буде залежати від темпів відновлення втрачених потужностей, а також від впливу нових ворожих атак на енергосистему країни.

"Питання відключення чи не відключення електроенергії буде залежати від того, як ми зможемо повернути всю втрачену генерацію. Давайте відверто про це говорити: буде залежати і від рівня наступних ворожих атак. Ми знаємо, що вони будуть, що вони планують атакувати нашу енергосистему. Відповідно, прогнозувати наслідки зараз складно. Будемо сподіватися, що вони будуть мінімальні", - наголосив Галущенко.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив важливу заяву про відключення світла. З його слів, Міністерство енергетики та "Укренерго" розроблять проєкт постанови щодо справедливих графіків.

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