Як довго українцям доведеться жити з жорсткими графіками відключень світла: прогноз

Все залежить від погоди та чи будуть ще обстріли з боку РФ.

В Україні може тривати жорстке обмеження електропостачання до вихідних, але після цього очікується, що ситуація з електроенергією покращиться.

Про це розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в коментарі РБК-Україна.

Сьогодні в Києві та Дніпропетровській області за графіком відключають по три або чотири черги, що призводить до відсутності електрики у 50–70% мешканців. Подібна ситуація спостерігається також у Чернігівській, Миколаївській, Черкаській та інших областях, де світло може бути відсутнє до 12–15 годин на добу.

Омельченко повідомив, що наразі неможливо точно визначити, як відключатимуть світло завтра. Це залежатиме від серйозності пошкоджень енергооб'єктів через обстріли та швидкості проведення відновлювальних робіт.

Експерт повідомив, що не виключено, що завтра в Києві та великих містах можуть бути жорсткі відключення електроенергії. Ймовірно, ці відключення триватимуть до вихідних, коли, ймовірно, тривалість відключень зменшиться.

Від початку вересня, тобто від наступного тижня, ситуація повинна значно покращитися порівняно з тим, що було вчора й сьогодні. Це можливо за умови, що не буде повторних атак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповідь на удари РФ. Також він провів Ставку щодо ситуації в енергетиці після російських обстрілів.

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