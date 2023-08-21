Як довго в Україні протримається спека: синоптичний прогноз до кінця літа

За даними Укргідрометцентру, зниження температури можна очікувати на початку осені.

Суха та спекотна погода з температурою вище 30 градусів, скоріш за все, утримається в Україні до кінця літа. Зниження температури можна очікувати на початку осені.

Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик у коментарі "РБК-Україна".

"Десять днів будуть спекотними. Як була погода в попередні дні, така вона і залишиться, нічого істотно не зміниться", - сказав синоптик.

За словами Білика, дощі можливі лише в Карпатах, невеликі дощі - в північних та північно-східних областях, але їх буде "обмаль".

Владислав Білик зазначив, що така погода буде спостерігатися до кінця місяця, "і десь на вересень можливе відчутне зниження температури".

Синоптик нагадав, що спекотним був майже весь серпень, але "колись це закінчиться". "Ті прогнози, які у нас зараз є, обіцяють на початку вересня (похолодання - ред.)", - підсумував він.

Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомив, скільки протримається спека та якою буде погода на День Незалежності.

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