Як дружину Буданова Маріанну могли отруїти: експерт назвав одну з версій

Отруєння для Росії є популярним методом знищення ворогів. Тому не виключено, що дружину Кирила Буданова Маріанну могли отруїти чимось схожим на "Новачок".

Політтехнолог Сергій Гайдай переконаний, що до отруєння дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріанни причетна Росія.

Про це він заявив в ефірі Radio NV.

"Саме отруєння і отрути - це основна, якщо можна так назвати, "фішка" ще радянських спецслужб, починаючи ще з часів створення Радянського Союзу", - сказав політтехнолог.

Експерт нагадав, що з часів СРСР радянські спецслужби розробляли отруйні речовини, якими труїли, зокрема за кордоном, ворогів радянського, а потім і російського режимів.

"І ми всі з вами це бачили, яка кількість ворогів радянської влади, а потім вже і Росії, була отруєна, і за кордоном теж. Це відомі справи останніх часів - і Скрипалів, отруєних в Британії, і є версія про отруєння [третього президента України] Ющенка під час виборчої кампанії, і їхніх опозиціонерів", — підкреслив політтехнолог.

Сергій Гайдай припускає, що очільник ГУР разом зі своєю сім'єю можуть бути ціллю для РФ.

"У них є такий інструмент, як отруєння, отрути — різні дуже, починаючи з "Новачка" і іншого — для тих, кого вони вважають ворогами. Мабуть, пан Буданов і його сім'я є для них такою ціллю", - додав Гайдай.

Отруєння дружини Буданова - Маріанни

Першим про отруєння дружини очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанни Буданової повідомило видання "Бабель" із посиланням на власні джерела у розвідці. Там зазначили, що це було отруєння важкими металами.

За інформацією співрозмовників у ГУР, дружина Буданова перебуває у лікарні. Маріанну госпіталізували, коли їй стан здоров'я став погіршуватися. Співрозмовник видання стверджує, що наразі ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

Згодом стало відомо, що разом з дружиною Буданова отруїли ще кількох працівників ГУР. Їхні симптоми з'явилися пізніше. Нині вони також лікуються.

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