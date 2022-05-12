Як економити пальне у місті в умовах дефіциту: поради експертів

Їзда на автомобілі у місті потребує багато пального через те, що автомобілю доводиться часто розганятися, гальмувати, що вимагає впорскування у циліндри додаткових порцій бензину або дизпалива.
Поради, як зменшити використання пального під час їзди у місті від експертів auto.24tv.ua
- Намагайтеся не навантажувати непрогрітий двигун високими обертами, прискореннями, рухом угору та високою швидкістю. Прогрівати мотор на холостому ходу теж немає сенсу. Найкраще це робити повільно на середніх обертах.
- Скорочуйте свої маршрути. Не обов’язково доїжджати автомобілем під "самі двері", можна залишити його “на півдорозі”. І пересісти на транспорт, який довезе вас до точки призначення.
- Уникайте маршрутів, де є підйоми, де нерівний асфальт, де є великі розв’язки, де утворюються пробки. Краще залишити машину у не далеко від місця призначення, щоб не потрапляти у тянучку.
- Не прискорюйтесь та не уповільнюйтесь перед світлофорами. Якщо попереду перехрестя, розраховуйте рух так, щоб не доводилося зайвий раз розганятися і тут же гальмувати.
- Перемикайтеся на вищу передачу якомога раніше, у більшості моделей оптимальний поріг – 2000 – 2500 об/хв, не розкручуйте двигун до великих обертів.
- При русі нагору двигун вимагає додаткових порцій пального вимагає прискорення при русі на підйом. При русі згори накатом не вимикайте зчеплення і передачу – в такому режимі електроніка геть перекриває подачу пального у двигун.
- Оптимальна швидкість - не більше 80 км/год - у більшості моделей саме на цій позначці витрата пального різко збільшується. Після 60-70 км/год зростає доля аеродинамічного опору у загальній сумі сил, які чинять опір руху машини.
- Не вмикайте зайвий раз кондиціонер кліматичної установки, іноді достатньо відчинити вікна. Проте, майте на увазі, що відкриті вікна на швидкості підвищують витрату пального так само як і увімкнений кондиціонер.
- Технічний стан машини безумовно впливає на витрати пального - шини повинні бути накачані, кути встановлення коліс відрегульовані, а паливні форсунки та свічки запалювання – чистими та справними.
- Щоб зменшити опір, якщо ви хоча б іноді розганяйте машину до четвертої-п’ятої передачі, потрібно зняти з даху багажник, нештатні рейлінги, додаткові спойлери та мухобійки, високу антену тощо.
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