Як економити пальне у місті в умовах дефіциту: поради експертів

Як економити пальне у місті в умовах дефіциту: поради експертів

Їзда на автомобілі у місті потребує багато пального через те, що автомобілю доводиться часто розганятися, гальмувати, що вимагає впорскування у циліндри додаткових порцій бензину або дизпалива.

Поради, як зменшити використання пального під час їзди у місті від експертів auto.24tv.ua

Намагайтеся не навантажувати непрогрітий двигун високими обертами, прискореннями, рухом угору та високою швидкістю. Прогрівати мотор на холостому ходу теж немає сенсу. Найкраще це робити повільно на середніх обертах.

Скорочуйте свої маршрути. Не обов’язково доїжджати автомобілем під "самі двері", можна залишити його “на півдорозі”. І пересісти на транспорт, який довезе вас до точки призначення.

Уникайте маршрутів, де є підйоми, де нерівний асфальт, де є великі розв’язки, де утворюються пробки. Краще залишити машину у не далеко від місця призначення, щоб не потрапляти у тянучку.

Не прискорюйтесь та не уповільнюйтесь перед світлофорами. Якщо попереду перехрестя, розраховуйте рух так, щоб не доводилося зайвий раз розганятися і тут же гальмувати.

Перемикайтеся на вищу передачу якомога раніше, у більшості моделей оптимальний поріг – 2000 – 2500 об/хв, не розкручуйте двигун до великих обертів.

При русі нагору двигун вимагає додаткових порцій пального вимагає прискорення при русі на підйом. При русі згори накатом не вимикайте зчеплення і передачу – в такому режимі електроніка геть перекриває подачу пального у двигун.

Оптимальна швидкість - не більше 80 км/год - у більшості моделей саме на цій позначці витрата пального різко збільшується. Після 60-70 км/год зростає доля аеродинамічного опору у загальній сумі сил, які чинять опір руху машини.

Не вмикайте зайвий раз кондиціонер кліматичної установки, іноді достатньо відчинити вікна. Проте, майте на увазі, що відкриті вікна на швидкості підвищують витрату пального так само як і увімкнений кондиціонер.

Технічний стан машини безумовно впливає на витрати пального - шини повинні бути накачані, кути встановлення коліс відрегульовані, а паливні форсунки та свічки запалювання – чистими та справними.

Щоб зменшити опір, якщо ви хоча б іноді розганяйте машину до четвертої-п’ятої передачі, потрібно зняти з даху багажник, нештатні рейлінги, додаткові спойлери та мухобійки, високу антену тощо.

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