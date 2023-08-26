Як F-16 змінять ситуацію з контрнаступом - військовий експерт

У ворога - нестача артилерії.

Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Павло Нарожний.

«У ворога - нестача артилерійських систем... живих артилеристів, які вибухають разом зі своїми гаубицями, нестача боєприпасів завдяки ударам глибоко в тил. І ворог замість артилерії почав використовувати ударні вертольоти... літаки, з них вони скидають як некеровані авіаційні бомби, так і керовані... Це є проблемою і цю проблему треба вирішувати», - йдеться у повідомленні.

Він додав про ситуацію з ППО та про те, як літаки можуть змінити ситуацію.

«Ми не можемо зараз ніде зняти ППО... ми не можемо зняти з Києва і перекинуть системи ППО/ПРО і залишить Київ без оборони для того, щоб прикривати війська. Коли ми отримаємо ці F-16, я більш ніж впевнений, що їх задача буде: відкинути авіацію (вертольоти та літаки) максимально далеко від лінії фронту... Для F-16 існує приблизно 180 видів зброї… Я думаю, ми отримаємо ракети з дальністю 150 кілометрів… Якщо у нас F-16 знаходиться над Запоріжжям - це означає те, що літаки ворога будуть десь поблизу Бердянська, куди вони їх можуть відкинуть. Якщо наш літак буде знаходитись над Херсоном, то літак може долетіти тільки до перешийку... Якщо літак знаходиться десь приблизно в районі Авдіївки – це означає те, що він може збити літак над Маріуполем», - зауважив експерт.

"У російських (літаків) є 2 види ракет: Р-27 і Р-37, на жаль. І Р-27 дальність – 140 кілометрів, а Р-37 – до 300 кілометрів... Чим принципово різниться Ф-16 в порівнянні з МіГом? Це маленький літак, в нього один двигун... Золотом в ньому покрито купол там, де сидіть пілот, для того, щоб не було випромінювання. Він не стелс-літак, але дуже близький до технології... він малопомітний. Якщо він не вмикає свій радар, то його помітить дуже-дуже важко», - резюмував він.

Нагадаємо, за результатами візитів президента Володимира Зеленського до Данії та Нідерландів 20 серпня, стало відомо про отримання Україною винищувачів F-16.

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