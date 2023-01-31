Чому в сусіда не вимикають світло: в YASNO пояснили, як формуються групи відключень

Наразі майже у всіх будинках Києва світло вимикають за графіками.

В YASNO повідомили, які обмеження електропостачання будуть діяти у середу, 1 лютого.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, щоб не було аварійних вимкнень, треба вкластися у визначені ліміти споживання електрики. "Потужність генерації сьогодні перевищила тисячну позначку, продовжуємо працювати у графіках", – зазначив Коваленко.

Завтра, 1 лютого, будуть такі обмеження:

Київ: 1050 МВт на день та 683 МВт вночі,

Дніпропетровська область: 1272 МВт вдень і 1245 МВт вночі.

Рівномірність відключень

"Продовжуючи тему рівномірності та справедливості відключень, згадаю про будинки, підключені до ліній критичної інфраструктури. Бо якщо подивитися на пости на фейсбуці, то складається враження, наче на один будинок без світла – 10 зі світлом", – зауважив гендиректор YASNO.

Він пояснив, що групи відключень формуються не за кількістю будівель, а за потужністю, яку вони споживають.

"А точну кількість будинків ви можете знайти на інфографіці нижче. Усі вони відключаються автоматично", – зазначив Коваленко.

Фото: Yasno

Також він нагадав, що є будинки поза групами, підключені до ліній критичної інфраструктури. Оператор системи розподілу (ОСР) не може їх відключати централізовано.

У Києві таких будинків було близько 1500. Зараз завдяки перепідключенню на інші лінії їх налічується 750. Частина із них – 400 – мають відключатися ЖЕКами, ОСББ і керуючими компаніями, щоб дати змогу енергосистемі бути ще більш стабільною. Деякі будинки відключити не можна через технічні особливості. Але їхня частка зовсім незначна – менше 3%.

"Фактично майже всі будинки у Києві відключаються за графіками. А от графіки можуть бути різними у сусідніх будинків", – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, що в Україні через похолодання знову збільшується споживання електроенергії. Виробництво електроенергії на електростанціях, що працюють, не може повністю покрити споживання.

Прем'єр Денис Шмигаль попередив, що ще "рано розслаблятися", хоча Україна "достойно пройшла половину зими".