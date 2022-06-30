Як фрукти та овочі краще зберігати в холодильнику, а які за кімнатної температури

Як фрукти та овочі краще зберігати в холодильнику, а які за кімнатної температури

Термін зберігання овочів та фруктів залежить від температури, освітленості та рівня вологості. Деякі овочі, фрукти краще зберігати в холодильнику, інші категорично не можна зберігати при низьких температурах.

Загальні правила зберігання овочів та фруктів такі:

Зберігати фрукти та овочі потрібно окремо. Фрукти виділяють газ етилен, який прискорює дозрівання і провокує псування овочів.

Картоплю, томати й баклажани варто зберігати окремо від інших овочів, тому що вони можуть зіпсувати смак своїх "сусідів".

В будь-якому випадку не набивати контейнер або пакет де зберігаються плоди під зав'язку. Відсутність нормального потоку повітря може запустити процеси гниття.

Де та як довго краще зберігати овочі

Де краще зберігати картоплю

Картоплю не можна зберігати в холодильнику. Під дією низьких температур крохмаль буде перетворюватися в цукор. Краща температура для зберігання картоплі + 5 + 7 градусів в сухому темному місці. В ідеальних умовах зберігання, в дерев'яному ящику на балконі, термін її зберігання - до 6 місяців. Якщо температура повітря на балконі опускається нижче нуля, ящик слід укутати. Щоб картопля в мішку не почала проростати, покладіть туди яблуко.

Як зберігати часник

Часник в холодильнику швидко втратить свої корисні якості та аромат. Комора, кухонна шафа або льох – кращі місця для зберігання продукту. При кімнатній температурі кращий спосіб зберігання часнику - в мішечках, зшитих із щільної тканини. Термін зберігання – 2 місяці. Часник можна зберігати в солі. Мішечок з тканини зсередини потрібно натерти мокрою кухонною сіллю, або вимочити його в насиченому розчині солі й просушити. В цей мішечок потрібно скласти часник і не зав'язуючи прибрати його. Сама по собі сіль діє згубно на шкідників, не дає розмножуватися гнильним бактеріям і різним грибкам. Сіль прекрасно вбирає в себе зайву вологу з повітря.

Де краще зберігати капусту

Білокачанну і червонокачанну капусту можна зберігати в холодильнику. Термін зберігання – 2 тижні.

Як зберігати моркву

Моркву можна зберігати в холодильнику, окремо від інших овочів. Термін зберігання – 2 тижні. Моркву можна зберігати в дерев'яному або картонному ящику, пересипавши її піском або цибулевим лушпинням.

Зберігання цибулі

Цибулю можна зберігати як в кухонній шафі, так і в сітчастому мішку або панчосі. Порізану цибулю зберігатися в холодильнику не більше 4 днів. Термін зберігання цибулі – 2 місяці.

Де зберігати буряк

Буряк добре зберігається в холодильнику. Термін її придатності при низьких температурах до 3 тижнів. Також буряк можна зберігати біля балконних дверей у відкритих кульках або дерев'яних ящиках.

Зберігання помідорів

Помідори можна зберігати в холодильнику 5-12 днів залежно від сорту.

Як та де краще зберігати фрукти

Як зберігати мандарини

Для тривалого зберігання мандарин слід покласти фрукти в холодильник. Якщо зберігати довго мандарини не потрібно, залиште їх у поліетиленовому пакеті та зберігайте при кімнатній температурі.

Зберігання абрикосів

Свіжі абрикоси можна зберігати при кімнатній температурі до 3-5 днів. При температурі 0 °C термін зберігання абрикосів збільшується до 2-3 тижнів.

Як зберігати лимони

Лимони потрібно зберігати в сухому, прохолодному місці при температурі близько 6-7 °C. Неушкоджені плоди звернути в цигарковий папір і в такому вигляді їх можна зберігати протягом 6 місяців

Зберігання апельсинів

Апельсини не псуються в холодильнику кілька тижнів, практично не втрачаючи при цьому своїх смакових якостей і вітамінів. Для тривалого зберігання рекомендується звернути апельсини в цигарковий папір і зберігати при температурі близько 5 °C, в таких умовах термін зберігання плодів збільшується до 3-4 місяців. Низькі температури згубні для апельсинів, а в сухих приміщеннях вони втрачають пружність.

Як зберігати сливи

При кімнатній температурі сливи зберігаються 2-3 дні, при температурі 0 °C і відносно високої вологості 10 діб і більше.

Зберігання персиків

Стиглі персики швидко псуються. За умов кімнатної температури персики можна зберігати не більше ніж тиждень. При температурі 0 °C в залежності від сорту, а також ступеня зрілості персиків, термін зберігання збільшується від 2 тижнів до місяця.

Як зберігати виноград

Зберігати грона винограду слід при температурі 0-2 °C. На дно дерев'яного ящика потрібно постелити чистий папір і укласти грона винограду в один шар на дно цього ящика.

Як зберігати яблука

По термінах дозрівання яблук розрізняють сорти: літні, осінні та зимові. Літні яблука швидко псуються, їх можна зберігати до 10 днів. Осінні сорти яблук встигають в кінці серпня — початку вересня зберігаються при кімнатній температурі протягом 2-4 місяців. Зимові сорти яблук досягають зрілості в кінці вересня — жовтні. Термін зберігання зимових яблук до 7-8 місяців.

Зберігати яблука рекомендується в дерев'яних ящиках або плетених кошиках. Плоди середньої величини потрібно зберігати при температурі близько 0 °C. Великі яблука зберігаються при температурі від 2 до 5 °C. Дрібні яблука довго не зберігаються. Для тривалого зберігання яблук дно ящика або кошика вистилають щільним обгортковим папером. На цей папір потрібно висипати шар стружок, на них викладають яблука, загорнуті в тонкий промаслений папір, наступний шар в тому ж ящику аналогічний першому.

Як зберігати банани

Банани слід зберігати окремо від інших фруктів, вони виділяють специфічний газ, який сприяє швидкому дозріванню фруктів. Зберігати їх можна 2-5 днів при кімнатній температурі або до 7 днів у холодильнику

Зберігання авокадо

При кімнатній температурі твердий авокадо зберігається 4-7 днів, м'який краще зберігати в холодильнику 2-3 днів.

Як зберігати ягоди

Ягоди краще до 3 днів зберігати в холодильнику, а потім їх краще заморозити

Читайте також: