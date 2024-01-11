Як Гринкевичі виграли 23 тендери: радниця заступника Умєрова назвала ключові фактори, що цьому посприяли

Все створювалося не у системі Prozorro, а в прямих договорах.

Міністерство оборони України, в межах постанови № 169 Кабінету Міністрів України, здійснювало закупівлі без застосування конкурентної процедури. Так стали можливі 23 тендери компаній скандального бізнесмена Ігоря Гринкевича на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд гривень.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказала волонтерка, радниця заступника Міністра оборони, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

"Це відбувалось через те, що Міністерство оборони України, в рамках постанови № 169 Кабінету Міністрів України, здійснювало закупівлі без застосування конкурентної процедури. Тобто, все створювалось не у системі "Прозорро", а в прямих договорах", - пояснила Ярова.

Вона назвала "ключові речі", що дали можливість Міноборони діяти у відповідний спосіб, зокрема, закупляти імпорт, хоча легка промисловість України здатна забезпечити ЗСУ у повному обсязі.

Перш за все фінансування відбувалося по 100% передоплаті.

"Кому запропонувати той чи інший договір, залежало від однієї людини, від начальника Департаменту державних закупівель і ймовірно, від профільного Заступника Міністра оборони, який зараз перебуває у СІЗО", - додала вона.

Радниця заступника Умєрова розповіла, на підставі чого відкриті кримінальні провадження.

"Ми вивели з закупівлі на "Прозорро" кокурентного серодовища. У нас був колегіальний орган з 14 осіб, які приймали рішення по переможцях. За останні 8 місяців моєї роботи у колегіальному органі з питань тилового забезпечення, у нас жодного разу не було авансування. Всі кошти сплачувались по факту поставки товару на склади", - зазначила вона.

Чи буде розірвано останній договір

З боку Міноборони були заяви про те, що всі компанії, пов'язані з Гринкевичем. Але пізніше з'явилась інформація про один діючий договір.

Ярова пояснила, що компанія видала на тендер 2024 року перевірені документи.

"Компанія здійснювала харчування у Міноборони. Це афільована до Гринкевича юридична особа, але компанія видала на тендер першого кварталу 2024 року правильні документи. При ціні очікування вартості Міноборони 136 грн, у них була ціна 112 грн. Компанія була визнана переможцем", - зазначила вона.

Історія змінюється по годинах. Ще вчора ввечері не було юридичних підстав розірвати договір. Але ввечері заарештували рахунки цієї компанії, а сьогодні заарештували майно, додала вона.

"Сьогодні зранку ( 11 січня - ред.) я зв'язувалася зі службою тилу і логістики. Сказали, що контракт виконується в повному обсязі. Вчора Міноборони направило офіційний запит до ДБР стосовно того, що рахунки і активи заарештовані і сьогодні під час наради прийнято рішення про розірвання договору. Очікуємо відповіді ДБР", - пояснила Ярова.

Нагадаємо, Ігоря Гринкевича та членів його родини підозрюють у причетності до розкрадання понад мільярда гривень, які мали йти на потреби ЗСУ.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони вирішило повністю припинити співпрацю з компаніями, пов'язаними зі скандальною родиною Гринкевичів.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про корупційний скандал довкола Ігоря Гринкевича та його родини.

Читайте також: