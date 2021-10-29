Як і чим вивести плями від жиру на одязі в домашніх умовах: 10 корисних порад

Як і чим вивести плями від жиру на одязі в домашніх умовах: 10 корисних порад

Жирні плями — проблема, з якою стикається в своєму житті кожна людина. Вони можуть з’явитися на одязі під час приготування їжі чи її дегустації, після походу в кафе або проведення СПА процедур у себе вдома.

Їх виведення є досить складним процесом, який потребує часу, терпіння та використання спеціальних засобів. ТСН.ua розібрався, як відіпрати жирні плями в домашніх умовах.

Як вивести жирні плями з кольорового одягу: основні поради

Слід пам’ятати, що будь-які засоби для видалення забруднень краще всього працюють, якщо нанести їх відразу. Коли бруд висихає і проникає всередину тканини, очистити стає досить складно. Як вивести жирні плями з улюбленого кольорового одягу? Тут багато що залежить від матеріалу. Наприклад, делікатні тканини — як от легкі шорти, літні сукні та спідниці — можна очистити за допомогою харчової соди. Це найбезпечніший засіб, яким користувалися ще наші бабусі. Для видалення жирної плями потрібно розчинити 4 столові ложки соди з ¼ склянки теплої води. Потім нанести суміш на усі забруднені місця та почекали 1 годину. Опісля просто промийте виріб і дайте йому висохнути.

Як вивести жирні плями на білому за допомогою підручних засобів

З одягом білого кольору потрібно бути дуже обережним, адже він може пожовтіти, якщо обрати неправильний спосіб очищення. Щоб видалити нову пляму від жиру, спробуйте крейду або сіль. Їх рекомендовано нанести на забруднення на кілька хвилин, а потім просто змити водою.

Часто на комірі білої сорочки з’являються засмальцьовані плями. Щоб позбутися їх, використовуйте розчин з нашатирного спирту і солі в рівних пропорціях. Суміш потрібно нанести на ватний диск, а потім протерти ним місця з брудом.

Як вивести жирні плями на білому, якщо ви вже прали виріб? Знову ж таки на допомогу прийде нашатирний спирт. Його необхідно змішати з соком лимону (1:1), додати дрібку солі, а потім обробити отриманим розчином тканину. Дочекайтеся висихання. Якщо пляма залишилася, повторіть процедуру знову.

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Чим вивести олію з тканини: соняшникова, оливкова

Якщо ви любите готувати, тоді жирні плями від олії на домашньому одязі для вас звичайна справа. Звичайно, бажано реагувати на такі забруднення відразу після їх появи. Рекомендується в цьому випадку використовувати господарське мило, а після намилення відразу нанести плямовивідник. Також забути про плями від олії допоможе сіль, яку потрібно насипати на місце забруднення.

Якщо потрібно очистити одяг від соняшникової олії, найкращими засобами будуть:

Гірчичний порошок — розведіть його з водою, щоб утворилася суміш, схожа на кашку. Нанесіть її на пляму і дайте висохнути. Потім протріть щіточкою та виперіть в пральній машині. Тальк — покладіть на прасувальну дошку папір, зверху виріб з плямою, нанесіть на неї тальк і покладіть ще один шар паперу. Далі потрібно попрасувати річ гарячою праскою. Коли жир “відійде”, додатково замочіть одяг в теплій воді з милом. Зубний порошок — потрібно “втирати” в тканину, поки пляма олії не зникне.

Оливкова олія може видалятися з одягу важче. Якщо забруднення ніяк не хоче очищатися, варто спробувати наступні засоби:

Розчин з нашатирю та скипидару — змішати речовини у пропорції 1:2. Нанести на виріб, залишити на 5 хвилин. Ацетон — цей розчинник варто застосовувати лише в крайніх випадках. Наприклад, якщо ви не знаєте, як вивести застарілі жирні плями. Краї рекомендується змочити водою, а на саме місце забруднення нанести ацетон. Потім випрасувати через папір теплою праскою.

Як вивести стару жирну пляму з бавовни, вовни, котону, шовку чи синтетики

Для виробів з бавовни найбільш дієвим засобом для видалення жирних плям є розчин з нашатирю та води. Потрібно взяти склянку води і розвести в ній одну чайну ложку спирту. Також можна використовувати сіль або побутову хімію.

Делікатні тканини, типу вовни, тонкого ситцю, атласу, шовку, можна обробляти оцтом (обов’язково розведіть його з водою в рівних пропорціях) або зубним порошком. Не забувайте, що прати такі вироби можна лише у холодній воді.

Для котону (джинсової тканини) можна взяти звичайний миючий засіб для посуду. Його необхідно втерти за допомогою щітки, а через півгодини випрати звичним способом.

Синтетику радимо обробляти нашатирем з водою, зубним порошком, сіллю або використовувати спеціальний плямовивідник.

Чим вивести плями від жиру з одягу: універсальні поради

Якщо у вас є можливість відразу після забруднення замочити річ в теплому мильному розчині, видалення займе набагато менше часу та сил. Пам’ятайте, що надто гаряча рідина лише погіршить ситуацію, а холодна — не зможе повністю з нею справитися. Чим вивести жирні плями з одягу? Для цього використовуються засоби, які є в кожному домі:

Господарське мило — можна використовувати навіть в тому випадку, якщо потрібно вивести жирну пляму з кольорового одягу. Для цього потрібно намилити забруднене місце бруском мила, залишити на 12 годин, а потім прополоскати теплою водою. Для більш ефективного видалення, краще положити одяг в целофановий пакет. Сіль — допомагає швидко позбутися забруднення практично на будь-якому матеріалі. Потрібно насипати її на забруднення і залишити на деякий час. Після того, як засіб ввібрався в тканину, ретельно протерти місце чистою зубною щіткою, прибрати рештки та промити одяг під водою. Цукор — як вивести жирну пляму після прання? Намильте місце господарським милом, а потім насипте зверху невелику кількість цукру. Почекайте 15 хвилин і акуратно протріть місце щіткою. Ще через 15 хвилин сміливо періть зручним способом. Зубний порошок — для цього способу вам знадобиться рівна тверда поверхня. Розрівняйте на ній одяг та нанесіть на кожне окреме забруднення зубний порошок. Покладіть зверху чисту тканину і пройдіться гарячою праскою. Оброблені речі залишаються на ніч, а потім ретельно промиваются під теплою водою. Якщо під руками немає зубного порошка і ви не знаєте, чим вивести жирну пляму в домашніх умовах, візьміть соду, дитячу присипку або тальк. Для більшості тканин ці засоби є повністю безпечними. Крейда — якщо ви забруднили одяг на природі і у вас немає можливості добратися додому, пошукайте звичайну крейду. Її потрібно натерти і нанести отриманий порошок на жирну пляму. Промийте забруднення водою через 2-3 години і насолоджуйтесь результатом.

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Знаючи, як видалити застарілі жирні плями, ви зможете ще довго користуватися улюбленим одягом. Найбільш ефективними в цьому випадку стануть наступні засоби:

Оцет — звичайний столовий оцет є на кожній кухні і саме він допоможе вивести стійке забруднення. Як вивести жирну пляму оцтом? Просто змішайте його з водою у рівних пропорціях та замочіть одяг в отриманій рідині. Залиште на 10 хвилин, а потім приступайте до прання. Кока-Кола — цей напій давно використовується домогосподарками для різних цілей. І з видаленням жирної плями він також допоможе. Для цього замочіть в 2-3 літрах кока-коли брудні речі і залиште на 3 години. Опісля одяг потрібно випрати в пральній машині. Гліцерин — цей засіб важко знайти в кожному домі, але якщо у вас є така можливість, нанесіть невелику кількість рідини на ватний диск і ретельно протріть забруднені місця. Не забудьте випрати річ чи сполоснути в теплій воді. Бензин — цей засіб не підходить для виведення жирних плям з синтетики, тому ретельно вивчіть склад одягу, який потрібно почистити. Візьміть ватний тампон та добре просочіть його в бензині. Змочіть кожне забруднення від краю до центру, а вже потім відправляйте виріб до пральної машини. Скипидар — так як цей засіб є досить сильним та агресивним, його не застосовують на делікатних тканинах. Проте саме скипидар здатен справитися навіть з найстійкішими та найдавнішими жирними плямами. Спосіб застосування такий самий, як і у випадку з бензином. Проте перед пранням замочений одяг потрібно залишити на пару годин.

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