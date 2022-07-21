Як і де чоловікам дізнатися, чи є обмеження щодо виїзду за кордон: відповідь ДПСУ

Помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Простаков нагадав, що для значної кількості громадян України, які відносяться до вікової категорії 18-60 років, виїзд за кордон під час воєнного стану обмежений.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

У відомстві зазначили, щодо обмежень на право виїзду з України, які не пов’язані із воєнним станом, найбільше таких застосовується відносно неплатників аліментів.

"На сьогоднішній день таких тимчасово обмежених у праві виїзду десь близько 190 тисяч осіб. Інші – це боржники банків, підприємств тощо. Якщо особа знає, що стосовно неї проводяться провадження, або її справа перебуває в суді і вона знає, що може бути обмежена у виїзді, такі особи теж звертаються до нас з проханням надати інформацію чи обмежені вони у праві виїзду з України", - каже Андрій Простаков.

Інформацію про можливі обмеження особа може шукати:

у відповідних реєстрах,

чи з допомогою застосунків, які містять дані про боржників, штрафи, виконавчі провадження тощо,

або звернутися до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Зразки запитів і порядок звернення є на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України.

"Надання такої інформації регулюється Законами України «Про звернення громадян» та «Про захист персональних даних». На виконання вимог законодавства, запит має подаватися у письмовій формі та містити прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування), реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит, а також письмову згоду, якщо особа бажає, щоб інформацію про неї надали її представнику. Такі запити обробляються у термін від 15 до 30 діб", - нагадали прикордонники.

Раніше ТСН.ua розповідав, чи можна відмовитися від повістки, якщо так, то в якому разі, чи законно вручати повістку у громадському місці та інше.

Кому з чоловіків можуть дозволити виїзд за кордон

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