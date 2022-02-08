Коли і як подавати показники лічильника електроенергії / pixabay.com

Як і коли подавати показники з лічильника електроенергії: проста інструкція

Як і коли подавати показники з лічильника електроенергії: проста інструкція

Щоб уникнути непорозумінь щодо обсягу спожитої електроенергії з надавачем послуги, необхідно дотримуватися певних правил передачі показників лічильника. Дізнавайтеся про терміни передачі даних з лічильника електроенергії та способи це зробити з матеріалу ТСН.ua.

Терміни і способи передачі споживачем показників лічильника електроенергії оператору системи розподілу (ОСР) визначені Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах комунальних послуг і енергетики.

Лічильник електроенергії і способи передачі показників

Побутові споживачі електроенергії повинні раз в місяць самостійно знімати показники лічильника електроенергії та подавати дані до ОСР за допомогою наступних способів:

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в особистому кабінеті на сайті ОСР;

ОСР; зателефонувавши до колл-центру ОСР ( контакти );

); написавши в ОСР через чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Massenger).

Які існують терміни передачі показників лічильників електроенергії

Обсяги спожитої побутовим споживачем електроенергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 календарний місяць. Дані подаються:

за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1-3 числа наступного місяця (в цьому випадку дані будуть зараховані за 1 число);

та (в цьому випадку дані будуть зараховані за 1 число); якщо ж показники лічильника електроенергії подати пізніше, то дані на 1 число розраховуються за середньодобовим обсягом споживача.

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Оператор системи розрахунку повинен прийняти від споживача дані показників з лічильника електроенергії і врахувати їх під час визначення обсягу спожитого світла за календарний місяць.

Водночас, ОСР має право здійснити контрольний огляд лічильника електроенергії в будь-який час, щоб перевірити правильність фактичних показань.

Нарахування вартості за спожиту електроенергію

Електропостачальник розраховує вартість за спожиту електроенергію на підставі отриманих фактичних показників лічильника.