Як і коли подавати показники з лічильника електроенергії: проста інструкція

Щоб уникнути непорозумінь щодо обсягу спожитої електроенергії з надавачем послуги, необхідно дотримуватися певних правил передачі показників лічильника. Дізнавайтеся про терміни передачі даних з лічильника електроенергії та способи це зробити з матеріалу ТСН.ua.
Терміни і способи передачі споживачем показників лічильника електроенергії оператору системи розподілу (ОСР) визначені Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах комунальних послуг і енергетики.
Лічильник електроенергії і способи передачі показників
Побутові споживачі електроенергії повинні раз в місяць самостійно знімати показники лічильника електроенергії та подавати дані до ОСР за допомогою наступних способів:
- в особистому кабінеті на сайті ОСР;
- зателефонувавши до колл-центру ОСР (контакти);
- написавши в ОСР через чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Massenger).
Які існують терміни передачі показників лічильників електроенергії
Обсяги спожитої побутовим споживачем електроенергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 календарний місяць. Дані подаються:
- за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1-3 числа наступного місяця (в цьому випадку дані будуть зараховані за 1 число);
- якщо ж показники лічильника електроенергії подати пізніше, то дані на 1 число розраховуються за середньодобовим обсягом споживача.
Які є обов’язки і права у ОСР?
Оператор системи розрахунку повинен прийняти від споживача дані показників з лічильника електроенергії і врахувати їх під час визначення обсягу спожитого світла за календарний місяць.
Водночас, ОСР має право здійснити контрольний огляд лічильника електроенергії в будь-який час, щоб перевірити правильність фактичних показань.
Нарахування вартості за спожиту електроенергію
Електропостачальник розраховує вартість за спожиту електроенергію на підставі отриманих фактичних показників лічильника.