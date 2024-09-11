Як і коли закінчиться війна в Україні: гучне інтерв'ю Фаріон за 4 дні до загибелі

За чотири дні до своєї загибелі Ірина Фаріон дала інтерв'ю, в якому, зокрема, поділилася думками про те, як і коли закінчиться війна в Україні.

Українська мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон, яку вбили 19 липня 2024 року, за чотири дні до загибелі поділилася своєю думкою, коли закінчиться війна в Україні. Про це вона сказала в інтервʼю на каналі "Сила Впливу".

Перша частина інтерв'ю Фаріон, яке виявилося останнім для неї, вийшла 15 серпня. Другу було опубліковано вчора, 10 вересня.

На думку мовознавиці, закінчення війни в Україні може бути для багатьох українців таким же неочікуваним, як і початок повномасштабного вторгнення.

"Ви знаєте, як от дуже для багатьох було несподіванкою це велике вторгнення в лютому 2022 року, так може дуже несподівано завершитися ця гра. Але питання, якою ціною і чи не стане мир страшнішим за війну – в сенсі ментальному. Ми зараз усі живемо одним, щоб наші хлопці були живі, щоб вони повернулися. Так розпочинається ранок кожної родини – вийти на звʼязок. Чи виходить на зв’язок твій воїн. Звісно, ми всі переживаємо, щоб вони повернулися, щоб діти не росли без батьків. Але разом з тим ми розуміємо, якщо нам запропонують мир ціною втрати наших територій, то де гарантія, що через деякий час нам не відкусять знову частину земель", – сказала Фаріон.

Мовознавиця нагадала, що у ХХ ст. Україна втратила частину своїх етнічних територій, які відійшли до складу Росії, Білорусі, Румунії та Польщі.

Також читайте У Суджі на Курщині до розпаду СРСР всі говорили українською – нардеп про своє дитинство

"...У нас уже відкушені території. Тому що 21 тисяча квадратних кілометрів у складі Польщі, відповідно до рішення Керзона, міністра закордонних справ Великої Британії. Він собі так намалював. І наш Перемишль, центр відродження України у ХІХ столітті, не Львів, а Перемишль був центром відродження української мови. І тепер він Пшемисль. Наш Ряшів – це тепер їхній Жешув... Далі ми втратили Кубань. Ми втратили Воронежчину, Бєлгородщину. Це що за території – це українські території. Ми втратили Пінщину, яка входить до складу Білорусі, а там збереглася українська говірка. Далі ми втратили Мармарощину, ми втратили Придністровʼя – це все Україна. Це ж усе українські землі", – вважала Ірина Фаріон.

На її думку, сценарій ХХ ст., коли українці втратили державність, може загрожувати Україні й тепер.

Нагадаємо, 25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.